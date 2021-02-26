مراجعة وهدوء.. تربويون يضعون روشتة الساعات الأخيرة قبل الامتحان المجمع

استعدادات خاصة يحتاجها طلاب مرحل النقل بالامتحانات الاستثنائية التي تشهدها مصر، وتبدأ بعد ساعات قليلة، حيث تعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل في مختلف المراحل التعليمية بعد فترة من التأجيل بسبب جائحة كورونا، وستعقد تلك الامتحانات وفقا لطريقة امتحان اليوم الواحد في ورقة امتحان مجمعة.

في وقت سابق، أوضح الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي ستعقد إلكترونيا بالمدارس، وسط تنفيذ إجراءات صارمة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، مؤكدا أن الوزارة حرصت على تقييم طلاب صفوف النقل عن طريق الامتحانات التحريرية، حتى يحصل كل طالب على درجاته التي يستحقها.

شحاتة: التدريب على حل النماذج أهم ما في الاستعدادت

وحول كيفية استعدادات الطلاب لتلك النوعية من الامتحانات خلال الساعات القادمة، أوضح الدكتور حسن شحاتة الخبير التربوي، أن الامتحان المجمع في ورقة واحدة يعني أن اسئلة الامتحان ستتنوع ما بين الاختيار من متعدد، أو تحديد الصواب والخطأ في العبارات، أو تكملة العبارات الناقصة، مشيرا إلى أن وزارة التربية والتعليم قدمت نماذج كثيرة في كل فصل دراسي لمساعدة الطالب في ذلك النوع من الامتحانات، وما يتوجب على الطالب خلال الساعات القادمة قراءة هذه النماذج ومحاولة الإجابة عليها، لأن هذه النماذج تغطي كل الأسئلة الوارد تواجدها بالامتحان، وتعد هي البروفة السابقة للتدريب على كيفية الإجابة لهذه الاسئلة.

وأضاف حسن لـ«الوطن»، أن الطالب عليه أن يدرب نفسه على حل نماذج متعددة بحد أدنى 45 دقيقة، وأخذ استراحة ما بين 10 إلى 15 دقيقة بين كل نموذج وآخر، فالقدرة الاستيعابية للطالب تقل بعد 45 دقيقة، مؤكدا أن تلك الطريقة في الامتحانات أكثر نفعا للطالب عن غيرها لاعتمادها على القدرات الذهنية للطالب وليست أسئلة موضوعة والتي تخضع للتقديرات الذاتية للمصحح، ومن هنا يظهر لنا المستوى الحقيقي للطالب و المعرفة العليا لديه.

مغيث: المراجعة المستمرة والحفاظ على هدوء الأعصاب هام للطلاب

بينما قال الدكتور كمال مغيث، الخبير التربوي، أن الطريقة الجديدة لامتحانات الطلاب غير مجربة سواء لدي الطالب أو المعلم، وهي ما هي إلا محاولة للخروج من مأزق فيروس كورونا، مضيفا أن تجميع المقرر كله في امتحان بشكل ورقة مجمعة هي مشكلة حقيقة و لكن لا مفر منها.

وأضاف مغيث لـ«الوطن»، أن الطلاب عليهم المراجعة الكثيرة قبل الامتحان، والبعد عن مسببات القلق والتوتر، وحفاظ الأسر على المناخ الهادئ لأن التجربة جديدة في كل أحوالها.