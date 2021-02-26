بريد الوطن.. عبيد الشهوات

أحمد عمر الطالب فى الجامعة

حل محل رجال حارة شاسعة

حيث الأنوثة ساخنة ساطعة

يزور النسوة ليسمع سِر الألم

ويطفئ نار الحب بماء النغم

جاء الرجال بعد أول مرسال

يريدون قتل أحمد ديك الجمَال

ووشت زوجة شيخ الحارة

بأسرار النسوة حتى البِصارة

مَن أخبر تلك اللئيمة الجبارة

هيصت وخدعت شيخ الحارة

فتنتى على نساءٍ ففتنوا عليك

ودمرت عقولكن نار الاشتياق

وفضائح مع عمر تعانق الأعناق

ولاذ بالهروب ونجا بالفراق

الشيطان والشهوة توأمان

إلى الحلال الحنون يحتاجان

ورسول الرحمة نصح النسوان

بالزواج منى منذ عصور

فهلم أسرعن لحضنى النضير

ومباريات غرام السرير

نعمةُ أنا مِن الشكور الستار

عبداللطيف أحمد فؤاد

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