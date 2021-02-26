بريد الوطن.. عبيد الشهوات
كتب:
بريد الوطن
08:16 م | الجمعة 26 فبراير 2021
صورة تعبيرية
أحمد عمر الطالب فى الجامعة
حل محل رجال حارة شاسعة
حيث الأنوثة ساخنة ساطعة
يزور النسوة ليسمع سِر الألم
ويطفئ نار الحب بماء النغم
جاء الرجال بعد أول مرسال
يريدون قتل أحمد ديك الجمَال
ووشت زوجة شيخ الحارة
بأسرار النسوة حتى البِصارة
مَن أخبر تلك اللئيمة الجبارة
هيصت وخدعت شيخ الحارة
فتنتى على نساءٍ ففتنوا عليك
ودمرت عقولكن نار الاشتياق
وفضائح مع عمر تعانق الأعناق
ولاذ بالهروب ونجا بالفراق
الشيطان والشهوة توأمان
إلى الحلال الحنون يحتاجان
ورسول الرحمة نصح النسوان
بالزواج منى منذ عصور
فهلم أسرعن لحضنى النضير
ومباريات غرام السرير
نعمةُ أنا مِن الشكور الستار
عبداللطيف أحمد فؤاد
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