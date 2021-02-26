رئيس التحرير

محمود مسلم

بريد الوطن.. عبيد الشهوات

كتب:

بريد الوطن
08:16 م | الجمعة 26 فبراير 2021
صورة تعبيرية

صورة تعبيرية

أحمد عمر الطالب فى الجامعة

حل محل رجال حارة شاسعة

حيث الأنوثة ساخنة ساطعة

يزور النسوة ليسمع سِر الألم

ويطفئ نار الحب بماء النغم

جاء الرجال بعد أول مرسال

يريدون قتل أحمد ديك الجمَال

ووشت زوجة شيخ الحارة

بأسرار النسوة حتى البِصارة

مَن أخبر تلك اللئيمة الجبارة

هيصت وخدعت شيخ الحارة

فتنتى على نساءٍ ففتنوا عليك

ودمرت عقولكن نار الاشتياق

وفضائح مع عمر تعانق الأعناق

ولاذ بالهروب ونجا بالفراق

الشيطان والشهوة توأمان

إلى الحلال الحنون يحتاجان

ورسول الرحمة نصح النسوان

بالزواج منى منذ عصور

فهلم أسرعن لحضنى النضير

ومباريات غرام السرير

نعمةُ أنا مِن الشكور الستار

                                                     عبداللطيف أحمد فؤاد    

يتشرف باب "نبض الشارع" باستقبال مشاركاتكم المتميزة للنشر، دون أي محاذير رقابية أو سياسية، آملين أن يجد فيه كل صاحب رأي أو موهبة متنفساً له تحمل صوته للملايين.. "الوطن" تتلقى مقالاتكم ومشاركاتكم على عنوان البريد التالي bareed.elwatan@elwatannews.com

اقرأ المزيد:

بريد الوطن.. علموا أولادكم أن مصر عظيمة

بريد الوطن.. المتاهة والألم (قصة قصيرة)

بريد الوطن.. بداية

بريد الوطن.. مصنع للبلاستيك يهدد حياة أطفالنا يا سيادة المحافظ

بريد الوطن.. لا تورِّثوا الكراهية

بريد الوطن.. مبادرات شبابية تطوعية

بريد الوطن.. وظيفة لشاب من ذوى الهمم يا وزير القوى العاملة

بريد الوطن.. إعادة ترسيم حدود محافظات مصر

بريد الوطن.. حج القلوب

بريد الوطن.. مشهد استكمالىّ لحديث الصباح دون المساء