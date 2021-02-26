ضبط 9 كيلو مخدرات و3 مجرمين شديدي الخطورة بالقناطر

تمكنت أجهزة أمن القليوبية من ضبط 10 متهمين بالاتجار في المخدرات وهاربين من أحكام وشديدي الخطورة خلال حملة أمنية بمركز القناطر، فيما تحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية إخطاراً من اللواء حاتم حداد مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية بقيام حملة مكبرة بمدينة ومركز القناطر لضبط الخارجين عن القانون، وأسفرت الحملة عن ضبط 6 أشخاص بحوزتهم مواد مخدرة بلغت أوزانها كيلوجرامين من المخدرات المتنوعه.

كما تم ضبط عاطل بحوزته 7 كيلو إستروكس و460 ألف جنيه و200 جرام حشيش وبندقية خرطوش و3 هاربين من جنايات شديدي الخطورة، وعدداً من الهاربين من تنفيذ أحكام قضائية.