رئيس التحرير

محمود مسلم

ضبط 9 كيلو مخدرات و3 مجرمين شديدي الخطورة بالقناطر

كتب:

حسن صالح
10:58 م | الجمعة 26 فبراير 2021
استروكس مخدر

استروكس مخدر

تمكنت أجهزة أمن القليوبية من ضبط 10 متهمين بالاتجار في المخدرات وهاربين من أحكام وشديدي الخطورة خلال حملة أمنية بمركز القناطر، فيما تحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية إخطاراً من اللواء حاتم حداد مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية بقيام حملة مكبرة بمدينة ومركز القناطر لضبط الخارجين عن القانون، وأسفرت الحملة عن ضبط 6 أشخاص بحوزتهم مواد مخدرة بلغت أوزانها كيلوجرامين من المخدرات المتنوعه.

كما تم ضبط عاطل بحوزته 7 كيلو إستروكس و460 ألف جنيه و200 جرام حشيش وبندقية خرطوش و3 هاربين من جنايات شديدي الخطورة، وعدداً من الهاربين من تنفيذ أحكام قضائية.

اقرأ المزيد:

أمن القليوبية يصدر حركة تنقلات لضباط ومعاوني المباحث

«الكلب مظلوم».. أمن القليوبية يوضح حقيقة ترويع فتيات بنها

أمن القليوبية ينفي ترويع الفتيات بالكلاب: الفيديو قديم ولا توجد بلاغات

أمن القليوبية يكثف جهوده لضبط متهمين سرقوا سيارة بالإكراه

أمن القليوبية ينهي أسطورة المخدرات في قرى المثلث الذهبي

عاجل.. "أمن القليوبية" يكشف غموض مقتل مطلقة وطفلتها: قتلهما شقيقها

«أمن القليوبية» يضبط 10 آلاف طن زيوت محركات مغشوشة

مرت بحالة نفسية سيئة بعد وفاة جدتها.. أمن القليوبية يعيد فتاة بعد تغيبها

أمن القليوبية يقدم هدايا لطلاب المدارس في اليوم العالمي للطفل

أمن القليوبية: واقعة سرقة تاجر موبايلات على الإقليمي مفتعلة