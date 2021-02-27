اليوم.. جومانا مراد داخل بلاتوه «هنفرح بيكى إمتى»

تبدأ الفنانة جومانا مراد اليوم السبت تصوير أولى مشاهدها في مسلسل «حكايتها» الذي تشارك في واحدة من ضمن حكاياته بعنوان «هنفرح بيكي إمتى»، التي تجسد فيه جومانة واحدة من القضايا النسائية المهمة التي تواجهها السيدات في مجتمعنا من خلال شخصية تدعى أماني ويخرجه محمد حماقي.

ومسلسل «حكايتها» هو عبارة عن مجموعة من الحكايات المنفصلة، كل حكاية بموضوع وأبطال مختلفين والحكاية عبارة عن 5 حلقات يناقش عدد من القضايا النسائية المهمة، وسيتم عرضه خارج السباق الرمضاني خلال شهر مارس المقبل.

وكانت الفنانة إلهام شاهين قد انتهت من تصوير أولى حكايات المسلسل، وهي حكاية بعنوان «حتة مني» التى أعادت إلهام إلى الدراما بعد غياب دام لمدة 4 سنوات، ويشاركها في بطولتة أحمد وفيق ونهال عنبر وسارة الشامي ومؤمن نور وإيناس كامل، وهو من إخراج حسام على وتأليف شهيرة سلام، ومن المقرر أن يتم عرضه يوم 6 مارس المقبل.

أما الفنانة جومانا مراد، فكانت آخر الأعمال التي شاركت بها مسلسل «خيانة عهد» الذي حققت من خلاله نجاحا كبيرا في موسم رمضان الماضي، وشاركت فيه بجانب يسرا وبيومي فؤاد وحلا شيحا وخالد سرحان وعبير صبري وسلوى عثمان وخالد أنور وهنادي مهنا وتيام مصطفي قمر، وهو من تأليف أحمد عادل وإخراج محمد حماقي.

وكانت جومانا مراد، قد نفت مؤخرا مشاركتها في مسلسل «حرب أهلية» الذي تخوض من خلاله يسرا السباق الرمضاني المقبل، بجانب باسل الخياط وجميلة عوض ومصطفي درويش وتامر هجرس وسينتيا خليفة وسارة التونسي ورشدى الشامي، وهو من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز.

وافتتحت الفنانة جومانا مراد مؤخرا الدورة الثانية من معرض مصر الدولي للفنون «إيجبت ارت فير» الذي تستمر فعالياته حتى يوم 28 فبراير ويشارك فيه 120 فنان من مختلف الدول العربية.