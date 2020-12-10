جومانة مراد عن دورها في "خيانة عهد": بحب الأدوار الشعبية

قالت الفنانة جومانا مراد، إنها سعيدة بالمشاركة في مهرجان القاهرة السينمائي، موضحةً أنه نظم بشكل جيد للغاية، كما جرى فرض الإجراءات الاحترازية لتقليل فرص نقل عدوى كورونا.

وأضافت، خلال تصريحات مع الإعلامية سالي شاهين، على هامش حفل اختتام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ42، الذي تعرضه شاشة DMC، "حضرت أول أيام الافتتاح، ثم تعرضت لوعكة صحية، وعدت مرة أخرى إلى المهرجان لمشاهدة فيلم عنها، وسعيدة بمشاركة 3 أفلام مصرية كلها رائعة وعلى مستوى عالٍ".

وتابعت بأن مهرجان القاهرة عريق وله تاريخ ودائما ما يختار أفلاما هامة، ودافعت عن شخصية "شيرين" التي جسدتها في مسلسل "خيانة عهد"، الذي شاركت فيه مع النجمة يسرا والفنان بيومي فؤاد، في السباق الرمضاني الماضي، قائلة، "مفيش حد شرير في المطلق، ولا حد خيِّر في المطلق، كانت عندها سلبيات كتير بس ده بسبب ظروفها وإحنا وضحنا ده، وكانت تشعر بالوحدة وعشان كده الناس تعاطفت معها، وعمومًا فإن الناس أحبت شخصية شيرين وتعاطفت معها".

وأضافت، "أقرأ سيناريوهات كثيرة لمسلسلات وأفلام، وحتى الآن مش عارفة أختار، فأنا أريد تقديم أعمال تجعلني مختلفة لكي يسعد جمهوري بي، فأنا لا أحب أن أكرر نفسي، ولا أحب أن أتطلع إلى ما في يد غيري، وأحب الأدوار الشعبية والناس تحبني كما كان الحال في كف القمر وكباريه وأحب هذه الأدوار لأنني أشعر بأني أكثر قربًا للناس وأتمنى أن يكون دوري القادم شعبيًا".