محافظ القليوبية يترأس غرفة عمليات إعادة النواب

ترأس عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، غرفة العمليات الرئيسية بجولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب بديوان عام المحافظة في اليوم الأول من عملية الاقتراع.

وتابع "الهجان" عملية فتح اللجان وانتظام العملية الانتخابية ومتابعة وصول المستشارين، من خلال غرفة العمليات، مشيرًا إلى أن عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب والمقيدين بجداول الناخبين بمحافظة القليوبية 607 ألف و729 ناخبا وناخبة سيدلون بأصواتهم في 94 مقرا انتخابيا، يضم 198 لجنة فرعية بمدن ومركز قليوب والقناطر الخيرية.

وشدد على انتظام سير العملية الانتخابية دون حدوث أى معوقات، مشيرا إلى أنه سيتابع سير العملية الانتخابية طوال اليوم من غرفة عمليات المحافظة وعبر الفيديو كونفرانس مع غرفة عمليات مجلس الوزراء.

وأضاف أن المحافظة أعلنت حالة الطواريء بدءًا من اليوم وحتى نهاية العملية الانتخابية، لافتا إلى أن غرفة العمليات الرئيسية ستعمل على مدار الـ 24 ساعة، وستكون متصلة بغرف العمليات الفرعية بالأحياء وكافة المديريات التي ستعمل علي مدار اليوم أيضًا.

وأشار إلى تجهيز المقار الانتخابية بالتنسيق مع الأجهزة المعنية ومراجعة أعمال الكهرباء والإنارة وتوفير مصادر بديلة وتوفير أماكن جلوس لكبار السن ومتحدى الإعاقة ومظلات بالمراكز الانتخابية لتوفير الراحة الكاملة للناخبين أثناء عمليات التصويت.

يذكر أنه تم إتخاذ مجموعة من الإجراءات الإحترازية جرى اتخاذها للوقاية من فيروس كورونا ومن بينها: توفير كل ما يلزم من وسائل الوقاية للناخبين، تعقيم المقار الانتخابية قبل بدء التصويت وبعده، خلق مسافات آمنة أمام لجان الاقتراع للناخبين، فرض ارتداء الكمامة الطبية على المشاركين في العملية الإنتخابية .

وناشد المواطنين المشاركة الإيجابية في الانتخابات وممارسة حقهم بحرية كاملة لإظهار الوجه الحضاري لمصر وتحقيق تجربة ديمقراطية حقيقية معبرة عن إرادة المصريين في اختيار من يمثلهم في مجلس النواب واستكمال مسيرة البناء والنهوض بالوطن.