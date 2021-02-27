تفاصيل 10 وظائف من «التضامن» لحديثي التخرج: الراتب يصل لـ5 آلاف جنيه

يبحث حديثو التخرج عن فرص عمل للالتحاق بها، وهو ما وفره موقع «فرصنا» التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، من خلال طرح عدد من الوظائف في مهن مختلفة.

وتستعرض «الوطن» تفاصيل الوظائف المتاحة لحديثي التخرج بالقاهرة والجيزة وبعض المحافظات في التقرير التالي:

وظيفة محاسب

اسم الشركة: المجموعة المصرية الدولية للهندسة والمقاولات.

مقر العمل: الشيخ زايد - الجيزة.

مستوى الخبرة: حديث التخرج.

سنين الخبرة: 5 سنوات خبرة على الأكثر.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة: الإنجليزية أساسيات .

السن المطلوب 22 - 30 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدًا.

المؤهل المطلوب: عالي.

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدًا.

الوظيفة تناسب ذوي الاحتياجات الخاصة: إعاقة حركية خفيفة.

الراتب الأساسي 2500 جنيه.

وظيفة خدمة عملاء

اسم الشركة: السهم لأسهم البورصة السعودية .

مقر العمل: المعادي - القاهرة.

مستوى الخبرة: رحديث التخرج.

سنوات الخبرة: سنتان خبرة على الأكثر.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة: الإنجليزية أساسيات.

السن المطلوب: 22 - 30 سنة.

الحاسب الآلي أساسيات.

المؤهل المطلوب: عالي.

مايكروسوفت أوفيس أساسيات.

وظيفة حسابات

اسم الشركة: الذهب للرحلات ونقل العمال.

مقر العمل: السادس من أكتوبر - الجيزة.

مستوى الخبرة: حديث التخرج.

سنين الخبرة: 3 سنوات خبرة على الأكثر.

الجنس المطلوب: أنثى.

اللغة: الإنجليزية أساسيات.

السن المطلوب: 21 - 30 سنة .

الحاسب الآلي: جيد جدًا.

المؤهل المطلوب: عالي.

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

وظيفة مهندس ميكانيكا

اسم الشركة: التلاوي.

مقر العمل: المنيل - القاهرة.

مستوى الخبرة: حديث التخرج.

سنين الخبرة: سنتان خبرة على الأكثر .

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة: الإنجليزية أساسيات .

السن المطلوب: 23 - 26 سنة .

الحاسب الآلي: جيد .

المؤهل المطلوب: عالي .

مايكروسوفت أوفيس: جيد .

وظيفة مهندس/فني كهرباء

اسم الشركة: المصرية للتجارة والخدمات الفنية.

مقر العمل: القاهرة الجديدة - مدينة نصر - القاهرة .

مستوى الخبرة: حديث التخرج.

الجنس: المطلوب ذكر.

اللغة: الإنجليزية لا يشترط .

السن المطلوب: 21 - 35 سنة .

الحاسب الآلي أساسيات.

المؤهل المطلوب: دبلوم نظام ٥ سنوات (فوق متوسط).

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط .

وظيفة مهندس ميكانيكا باور

اسم الشركة: ميلانو للصناعات الغذائية.

مقر العمل: السنبلاوين - المنصورة - الدقهلية .

العمالة المطلوبة: 4 .

مستوى الخبرة: حديث التخرج .

سنين الخبرة: 3 سنوات خبرة على الأكثر .

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: جيد .

السن المطلوب: 25 - 35 سنة .

الحاسب الآلي: جيد .

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي .

مايكروسوفت أوفيس: جيد .

وظيفة مسعف طبي

اسم الشركة: ميلانو للصناعات الغذائية.

مقر العمل: السنبلاوين - المنصورة - الدقهلية .

العمالة المطلوبة: 2.

مستوى الخبرة حديث التخرج.

سنوات الخبرة: سنتان خبرة على الأكثر .

الجنس المطلوب: ذكر .

اللغة: الإنجليزية جيد .

السن المطلوب: 25 - 30 سنة .

الحاسب الآلي: جيد .

المؤهل المطلوب: عالي .

مايكروسوفت أوفيس: جيد .

وظيفة محاسب

اسم الشركة: برايم للمنتجات الورقية .

مقر العمل: الهرم - الجيزة.

مستوى الخبرة: حديث التخرج .

سنوات الخبرة: سنتان خبرة على الأكثر.

الجنس المطلوب: لا يشترط .

اللغة: الإنجليزية أساسيات .

السن المطلوب: 21 - 29 سنة .

الحاسب الآلي: جيد جدًا .

المؤهل المطلوب: عالي.

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا .

وظيفة محاسب فرع

اسم الشركة: بي تك.

مقر العمل: الحمام - العلمين - مارينا - مطروح .

مستوى الخبرة حديث التخرج .

الجنس: المطلوب ذكر .

اللغة: الإنجليزية أساسيات .

السن: المطلوب 23 - 27 سنة .

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل: المطلوب عالي.

مايكروسوفت أوفيس: جيد .

الراتب الأساسي: 2300 جنيه .

الحوافز الإضافية: 300 - 500 جنيه .

وظيفة مصمم/مصممة جرافيك

اسم الشركة: أون مصر لتنظيم المؤتمرات .

مقر العمل: مصر الجديدة - القاهرة .

مستوى الخبرة: حديث التخرج .

الجنس المطلوب: لا يشترط .

اللغة الإنجليزية: جيد جدًا.

السن المطلوب: 21 - 30 سنة .

الحاسب الآلي: جيد جدًا .

المؤهل المطلوب: عالي .

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدًا .

الراتب الأساسي: 3000- 5000 جنيه .