طلب إحاطة بشأن مساكن عمال السكة الحديد بالإسكندرية «صور»

تقدم النائب محمد جبريل محمد، عضو مجلس النواب، اليوم السبت، بطلب إحاطة للفريق كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، بشأن المساكن الخاصة بعمال السكة الحديد، بكرموز غرب الإسكندرية، والتي وصفها النائب بـ«الحالة المتردية وغير الإنسانية».

وأشار النائب في طلب الإحاطة، وحصلت «الوطن» على نسخة منه، إلى أن المساكن مكونة من نحو 60 مسكنا صغير المساحة، والمسكن مكون من غرفة وحمام، يسكنها الأهالي منذ أكثر من 30 عاما.

وأضاف «جبريل» في الطلب أن هؤلاء الرجال قضوا كل حياتهم في خدمة قطاع السكة الحديد، وتعيش أسرهم معهم في هذه المساكن التي تصدعت جدرانها وأسقفها.

وتابع عضو مجلس النواب، أن هؤلاء الأسر لا يحميهم من الشتاء والبرد سوى ألواح الصاج في مشهد لا يليق بمعاني الإنسانية وسط انتشار للحشرات والفئران.

وأوضح النائب أن سكان هذه المنطقة يعانون من كل أنواع الإهمال والتهميش، وأن الموقع يطل مباشرة على فخر إنجازات وزارة النقل، محور المحمودية، الذي يعد أحد شرايين الحياة بالإسكندرية ومجاور لمساكن بشائر الخير، وتعد واحدة من إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وطالب النائب بإحالة طلبه إلى لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب للبت فيه.

وتعاني تلك المنطقة من مشكلات عديدة أبرزها، غياب المرافق الأساسية وانتشار العشوائيات وعدم حمايتهم من أمطار الشتاء، نتيجة سكنهم في ألواح صاج تفضح أكثر مما تستر، وانتشار القمامة والحشرات التي تؤثر على صحة سكانها.