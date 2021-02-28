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حظك اليوم الأحد 28-2-2021 برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
12:05 ص | الأحد 28 فبراير 2021
حظك اليوم برج الجدي

حظك اليوم برج الجدي

يفضل مواليد برج الجدي التواجد في الأماكن الهادئة، كما لديه قدرة كبيرة في التحكم في النفس، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يضاعف ثقتك بنفسك.. تلتقط الفرص وتهتم بدراسة أمر يشغلك.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

فينوس بمنزل العلاقات تمنحك سحرا وتؤثر فيمن تحب وتقترب ممن يعانون من الأقارب وتخفف عنهم وترشدك بصيرتك.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة أنغام، ويوافق تاريخ ميلادها 19 يناير.

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