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حظك اليوم الأحد 28-2-2021 برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
12:05 ص | الأحد 28 فبراير 2021
حظك اليوم برج الحوت

حظك اليوم برج الحوت

يتميز مواليد برج الحوت بشخصيتهم المحبة للخيال، حيث يخشى عليهم الهروب من الواقع، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك واليوم عليك أن تنتبه لحقوقك ومصالحك واهتم بالرد على الاستفزازات بهدوء وبأسلوب مقنع وبليغ.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا تجنب العناد وحاول أن تلبي ما ينتظره منك الطرف الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت المغنية الأمريكية كاميلا كابيلو، ويوافق تاريخ ميلادها 3 مارس.

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