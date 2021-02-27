بشرى خير للطلاب.. وزير التعليم: لن تحدث مشكلات في الشبكات بعد تقسيم المحافظات

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لن تكون هناك أي مشكلات في الشبكات بعد تقسيم حضور طلاب الصف الأول والثاني الثانوي على حسب المحافظة، وإجراء الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثاني الثانوي بتعديل طفيف في المواعيد.

التعديلات في مواعيد الامتحانات تضمن تخفيف الأحمال على شبكات الاتصالات

وأضاف «شوقي» أن التعديلات في مواعيد الامتحانات تضمن تخفيف الأحمال على شبكات الاتصالات، مشيراً إلى أن 552 ألفا و936 طالبا وطالبة من الصف الأول الثانوي تمكنوا من أداء امتحان اللغة العربية بنسبة 89.1%، بينما تمكن 569 ألفا و213 طالبا وطالبة تمكنوا من أداء امتحان مادة الأحياء بنسبة 91.8%.

جدير بالذكر أن 620 ألفا و133 طالبا وطالبة بالصف الأول الثانوي، من إجمالي 656 ألفًا و834 طالبا/طالبة على مستوى الجمهورية، حضروا لأداء امتحان مادة اللغة العربية ومادة الأحياء، على موقع منصة الاختبارات الإلكترونية من خلال أجهزة التابلت.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الطلاب الذين تعذر عليهم أداء الامتحان من طلاب الصف الأول الثانوي، اليوم، لأي أسباب قانونية أو مرضية أو التعرض لمشكلة داخل اللجنة تعيق الامتحان وتم إثبات ذلك في محاضر رسمية داخل اللجنة، سيتم إعادة الامتحان لهم فيما بعد داخل مدارسهم لاحقًا، مشيرة إلى أنه تم تطبيق كل الإجراءات الاحترازية في اللجان الامتحانية وتعقيمها جيدا، وتم قياس درجة حرارة الطلاب والمعلمين قبل دخول اللجان الامتحانية.