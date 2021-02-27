مصطفى محمد يطلق قذيفتين في انتصار ثمين لجالطة سراي

قاد الدولي المصري مصطفى محمد، فريقه جالطة سراي إلى الفوز على فريق أيرزوروم سبور بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة الـ26 من عمر بطولة الدوري التركي.

جاء الهدف الأول في الدقيقة 38 بعد متابعة رائعة من لاعب المنتخب المصري داخل منطقة جزاء الفريق المنافس، فيما أضاف الهدف الثاني في الدقيقة 45 بعد تسديدة صاروخية.

ووصل مصطفى محمد إلى الهدف رقم 5 في الدوري التركي، بعدما نجح في التسجيل في مرمى باشاك شهير، وهدف بمرمى فناربخشة خلال ديربي الدوري التركي وهدف في مرمى قاسم باشا وهدفان في مرمى أيرزوروم سبور.

وفي الدقيقة 86 قرر فاتح تريم المدير الفني لجالطة سراي خروج مصطفى محمد ونزول بدلا منه فالكاو.

ونجح جالطة سراي في رفع رصيده للنقطة 57 في المركز الأول بعدما خاض الفريق 26 مباراة في الدوري التركي، فاز بـ18 مباراة وتعادل في 5 وخسر في 3 مباريات.

ونجح لاعبو جالطة سراي في تسجيل 52 هدفا سجّل منهم مصطفى محمد 5 أهداف، وتلقى مرماه 19 هدفا.

واقترب مصطفى محمد من التواجد بفريق جالطة سراي بشكل نهائي، خاصة وأنه يتواجد في الوقت الحالي على سبيل الإعارة.

وفي حال استقر جالطة سراي على شرائه بشكل رسمي لا بد من التواصل مع الزمالك قبل ميعاد 31 من ديسمبر المقبل.