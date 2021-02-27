مصطفى محمد يعصف بـ«شعبية» فالكاو في الصحف التركية

احتفت الصحف التركية باللاعب الدولي المصري مصطفى محمد، بعدما أحرز هدفين في شباك أيرزوروم سبور، خلال المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة الـ26 من الدوري التركي.

ووصفت صحيفة «haber7» التركية، مصطفى محمد بالعاصفة، مؤكدة أن إدارة الفريق التركي تعمل حاليًا على تفعيل بند الشراء في عقد اللاعب بصفة نهائية مقابل 4 ملايين دولار تُمنح لصالح الزمالك.

بينما أشارت شبكة «CNN» التركية إلى أن مصطفى محمد أنسى فاتح تريم، مدرب الفريق، وجماهير جالطة سراي، راداميل فالكاو، والسنغالي دياني المنتقل حديثا لويست بروميتش الإنجليزي، بعدما سجّل 6 أهداف منذ وصوله إلى تركيا.

وعنونت صحيفة «sabah» التركية، بأن الأناكوندا المصري استطاع أن يهز الشباك مجددًا، بعد قيادة جالطة سراي لصدارة ترتيب جدول الدوري التركي.

جاء الهدف الأول في الدقيقة 38 بعد متابعة رائعة من لاعب المنتخب المصري داخل منطقة جزاء الفريق المنافس، فيما سجّل الهدف الثاني في الدقيقة 45 بعد تسديدة صاروخية.

ووصل مصطفى محمد للهدف رقم 5 في الدوري التركي، بعدما نجح في التسجيل بمرمى باشاك شهير وهدف بمرمى فنربخشة خلال ديربي الدوري التركي وهدف في مرمى قاسم باشا وهدفان في مرمى أيرزوروم سبور.