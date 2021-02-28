رأسية من التشيك تُبطل «سحر رونالدو» في موقعة يوفنتوس وفيرونا

سقط فريق يوفنتوس في فخ التعادل أمام نظيره هيلاس فيرونا (1-1)، ضمن منافسات الأسبوع 24 من الدوري الإيطالي.

وسجّل البرتغالي كريستيانو رونالدو الهدف الأول في 49، فيما سجّل أنطونين باراك هدف التعادل في الدقيقة 77، من رأسية متقنة.

وبهذا التعادل وصل يوفنتوس إلى 46 نقطة في المركز الثالث، بينما وصل فيرونا إلى 35 نقطة في المركز التاسع.

تسديدة قوية أولى من آرون رامسي يتصدى لها حارس فيرونا ويبعدها إلى ركنية في الدقيقة 2.

تسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء ناحية اليمين عن طريق كييزا يتصدى لها الحارس على مرتين ويشتتها الدفاع في الدقيقة 14.

بطاقة صفراء من نصيب أنتونين باراك بعد تدخل على أليكس ساندرو في الدقيقة 45.

الهدف الأول من نصيب يوفنتوس عن طريق رونالدو بعد تمريرة أرضية قصيرة من كييزا من داخل منطقة الجزاء في اتجاه المنطلق رونالدو يسددها أرضية قوية من نقطة الجزاء على يمين حارس مرمى فيرونا في الدقيقة 49.

تبديل أول في صفوف يوفنتوس بنزول مكيني وخروج آرون رامسي في الدقيقة 68.

هدف التعادل من نصيب فيرونا عن طريق أنتونين باراك بعد عرضية من الجانب الأيسر عن طريق داركو لازوفيتش يقابلها باراك برأسية من نقطة الجزاء في الشباك في الدقيقة 78.

تمريرات قصيرة بين لاعبي نادي فيرونا تصل الكرة إلى أنتونين باراك يسدد بيمناه قوية من خارج منطقة الجزاء تمر بجوار القائم الأيمن لمرمى تشيزني في الدقيقة 83.