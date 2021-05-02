بمناسبة عيد القيامة.. تعرف على الهدية المناسبة لكل برج

يحتفل المسيحيون الشرقيون اليوم الأحد، بعيد القيامة المجيد، وهو واحد من أهم الأعياد الدينية للمسيحيين المصريين، وكالعادة المصريون يفضلون إهداء الأشخاص القريبين منهم هدايا احتفالا بالعيد.

وبهذه المناسبة، تستعرض جريدة «الوطن» ضمن خدماتها التي تقدمها لقرائها على مدار اليوم، الهدايا المناسبة لكل برج بمناسبة عيد القيامة المجيد، وفقًا لخبير الأبراج محمد صبحي.

هدايا الأبراج في عيد القيامة المجيد

يقول خبير الأبراج محمد صبحي، إننا دائما ما نبحث عن الهدية التي تعجب الاشخاص وتدخل علي قلوبهم السعادة وبمناسبة عيد القيامة المجيد، وذلك وفقًا لنوع البرج الذي يؤثر على شخصياتهم ومودهم اليومي.

برج الحمل

من الأبراج التي تهتم بأناقاتها وشياكتها، لذلك فإن أنسب هدية لأصحاب هذا البرج هي الملابس الجديدة.

برج الثور

مواليد هذا البرج أشخاص عمليون، يفضلون حساب كل ما يريدون بعقولهم، لذلك هم يفضلون الهدايا قيمة السعر، مثل الساعات، المجوهرات، .. إلخ.

برج الجوازء

الجوزاء من الأشخاص الهوائية، وتتبدل رغباتهم وميولهم بين لحظة وأخرى، لذلك يفضلون الحصول على المال وينفقونه بالطريقة التي تريحهم.

برج السرطان

يعشق برج السرطان الاهتمام، لذلك يجب اختيار هدية تعبر عن مدى اهتمامك به، حتى وإن كانت بسيطة.

برج الأسد

من الأبراج التي تعشق جذب الانتباه والتباهي، لذلك هم يفضلون الهدايا القيمة باهظة الثمن، ذات العلامات التجارية المعروفة.

برج العذراء

هدية برج العذراء هي الاهتمام وتغيير الجو، لذلك أفضل ما يمكن أن تفعله هو التنزه معه والخروج في مكان مناسب.

برج الميزان

من الأبراج التي تفضل الهدايا البسيطة، لكنه يحب أن يهادى باستمرار.

برج العقرب

يفضل أصحاب برج العقرب الهدايا التي لها قيمه فعلية تدوم لفترات طويلة، مثل الأدوات المنزلية، الأجهزة الكهربائية.

برج القوس

يكفي أن تهاديه بأشياء بسيطة، كوردة أو شيكولاتة، فهو يميل إلى التقدير أكثر من قيمة الهدية.

برج الجدي

يفضل الهدايا ذات القيمة، وخاصة التي تحمل علامة تجارية معروفة، وهو يفضل المجوهرات والملابس والأحذية.

برج الدلو

أصحاب هذا البرج أشخاص عمليون، وهم يهتمون بالهدايا التقنية مثل موبايل لاب توب كمبيوتر.

برج الحوت

الاهتمام به ومعايدته أكبر هدية لمواليد برج الحوت