ضبط 3 سيارات تلقي المخلفات بجوار مسجد بالبساتين (صور)

ضبط حي البساتين بالقاهرة، برئاسة اللواء أحمد جودة، رئيس الحي 3 سيارات حمولة 20 طن، وهي تقوم بإلقاء المخلفات والردش، بجوار مسجد «العظيم» بالمعراج السفلي، وتم التحفظ على السيارات المخالفة بواسطة الشرطة.

وأكد رئيس حي البساتين، في تصريحات، أن ذلك يأتي في إطار توجيهات اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، بضرورة التواجد المستمر بالشوارع والميادين، ومتابعة ما يتم من أعمال، مشيرا إلى أنه غير مسموح بإلقاء المخلفات بالشوارع.

حملات على الكافيهات والمحال

وأشار إلى أن أجهزة الحي، قامت بحملة مسائية على المحال والكافيهات والأماكن الترفيهية والسناتر التعليمية، للتأكد من تطبيق قرارات مجلس الوزراء، فيما يخص إلغاء كافة التجمعات والالتزام بارتداء الكمامات وتغريم المخالفين بالغرامة الفورية وتنفيذ القرار بكل حسم، مع الالتزام بمواعيد الغلق اليومية للمحال وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتشديد على جميع المحلات والمطاعم والمولات التجارية بضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة في هذا الشأن للحفاظ على أمن وسلامة وصحة المواطنين.

وشملت الحملة متابعة قرار الالتزام بنسبة تشغيل 50% في المطاعم والكافيهات، إلى جانب حظر تقديم الشيشة ومصادرة كافة المضبوطات المخالفة، مشيرا إلى أنه تم مرور الحملة بالمعراج العلوي والمعراج السفلي وزهراء المعادي، وتم التحفظ على عدد من الشيش، وتم إيداع المضبوطات بمخازن الحي.

متابعة أعمال النظافة

وأشار إلى أنه تمت متابعة أعمال تطوير وتجميل حديقة شارع 250 أمام المركز الأوليمبي علاوة على متابعة أعمال النظافة ورفع مخلفات القمامة والأتربة من شوارع النصر بالمعادي الجديدة، وشارع اللاسلكي، وشارع 250 خلف مكتبة المعادي، وشارع شرق السكة الحديد.

إزالة العقارات لتوسعة الدائري

من ناحية أخرى، تابع اللواء أحمد جودة، رئيس حي البساتين، بحضور شرطة المرافق، وقسم شرطة البساتين، استمرار أعمال إزالة العقارات والمصانع لتوسعة الطريق الدائري بمنطقة بير أم سلطان، كما تفقد أعمال إصلاح كسر ماسورة مياه بنفق الكاوتش بمنطقة بير أم سلطان وتم الانتهاء من الإصلاح.