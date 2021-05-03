بعد تحذير الصحة من تناوله.. هل ينقل الفسيخ كورونا؟.. أطباء يجيبون

تحذيرات كثيرة من تناول الأسماك المملحة «الفسيخ والرنجة» في شم النسيم، من قبل وزارة الصحة والسكان، التي طالبت في بيان لها، بتجنب تناول هذه المأكولات بسبب عدم وجود طرية تضمن سلامتها أو خلوها من البكتيريا، خاصة وأنها تُحفظ في بيئة مناسبة لنمو السموم والبكتريا.

تحذير «المستشفيات الجامعية» من تناول الفسيخ

وحذر الدكتور حسام عبدالغفار، الأمين العام للمستشفيات الجامعية، من تناول الفسيخ في شم النسيم، بعد ملاحظة حالات تسمم بالأسماك المملحة خلال الفترات السابقة، بسبب الطرق غير السليمة في إعدادها.

كثرة التحذيرات من تناول الأسماك المملحة في شم النسيم، خاصة في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد، آثارت الجدل حول مدى إمكانية نقل الفسيخ لعدوى «كوفيد 19»، وهو ما يوضحه أطباء متخصصون في حديثهم مع «الوطن».

استشاري حساسية: الفسيخ لا ينقل كورونا

وقال الدكتور مجدي بدران، استشاري الأمراض الصدرية، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن الفسيخ لا يتسبب في نقل فيروس كورونا، ولكنه أكثر خطورة منها، حيث إن تناول الأسماك المملحة والفسيخ يقلل المناعة، في ظل احتياج الجميع لتعزيزها بالتحديد هذه الفترة بسبب تفشي فيروس «كوفيد 19»، باعتبارها السلاح الأهم لمواجهته.

مشكلات صحية يتسبب بها الفسيخ

وأضاف «بدران»، أن تناول الفسيخ مسؤول عن أزمات القلب الحادة التي تحتاج إلى غرف العناية المركزة، وكذلك نزيف المخ لدى ناقصي المناعة، خاصة وأن طريقة صنع الفسيخ والأسماك المملحة تؤدي إلى زيادة تركيز بعض أنواع البكتيريا التي لا تتأثر بالملح وتظل نشطة، وبعضها يحب الملح وينشط في وجوده.

الطريقة الصحيحة لتناول الفسيخ

وأشار استشاري الأمراض الصدرية، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إلى أنه لا توجد أدلة على أن المواد الغذائية أو سلسلة الغذاء تسهم في نقل كورونا، لكن الفيروس يمكنه أن يبقى على الأسطح لبعض الوقت، ولذلك يفضل تناول الفسيخ مشويا وليس مملحا.

شاهين: نقل الأسماك المملحة لكورونا شائعة

ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد شاهين، أستاذ علم الفيروسات بكلية الطب بجامعة الزقازيق، أن الأسماك المملحة «الفسيخ والرنجة» لا تنقل فيروس كورونا إطلاقًا، مشيرًا إلى أنه كان هناك بعض الشائعات عن الأسماك القادمة من شمال أوروبا بأنها تنقل «كوفيد»، إلا أنها لم تكن صحيحة.