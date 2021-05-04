كواليس المشهد الأخير لضحايا حريق مخبز دار السلام: «ماتوا في حضن بعض»

واقعة مأساوية شهدتها منطقة دار السلام حيث لقي 4 أشخاص مصرعهم أثناء عملهم داخل المخبز المشؤوم الذي شهد آخر لحظاتهم بسبب اشتعال أسطوانة غاز داخله.

مخبز صغير يكمن بشارع لاشين بمنطقة دار السلام تظهر عليه آثار الدمار جلية، حيث أتت النيران على الأخضر واليابس ولم تترك شيئا حتى الأشخاص بداخله أمامه ورشة صغيرة مملوكة لأحد الجيران تأثرت بشكل بالغ حال اندفاع أسطوانة الغاز كما تعرض العقار الملاصق للمخبز وخاصة الدور الأول إلى الحرق إلى أن تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على النيران.

شاهد عيان يروي تفاصيل الحادث

التقت "الوطن"، أحد شهود العيان على هذه الواقعة، حيث قال "أحمد" إن الحادث كان في تمام الساعة الرابعة مساءً، حيث عند رؤية أحد عمال المخبز يقوم بمحاولة لإطفاء أسطوانة الغاز بالشارع ولكنه فشل في ذلك مما أدى إلى إنفجارها واصطدامها بالورشة المقابلة للمخبز وأدى إلى تدميرها وإحتراق مركبة "توك توك".

وبسبب الانفجار المدوي نتج عنه انفجار الأسطوانة الأخرى الأخيرة داخل المخبز، ما أسفر عنه مصرع 4 أشخاص داخل غرفة صغيرة بالمخبز حيث لم يتمكنوا من الفرار مثل الآخرين.

ويضيف أن قوات الحماية المدنية وصلت إلى مكان الحادث بعد ما يقرب من ربع ساعة، وعقب سيطرتها على الحريق دلف وصديقه للداخل وفزع من هول ما رآه "شوفتهم ماسكين في بعضهم وعاملين دايرة كأنهم كانوا بيواسوا بعض وهما بيموتوا وقاعدين على ركبهم".

مالك المخبز يسلم نفسه للشرطة

وأكمل أن مالك المخبز كان يقوم بالمساعدة فى إخماد الحريق وحال ذلك تعرض لحروق بالغة في زراعه، ما دفع شقيقه فور رؤيته لنقله لأقرب مستشفى وعقب تلقى اللازم من الاسعافات قام بالتوجه لقسم الشرطة وسلم نفسه لقوات الأمن لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بنشوب حريق داخل مخبز كائن بدائرة قسم شرطة دار السلام، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى محل البلاغ وتبين حدوث تسرب غاز داخل مخبز "دون ترخيص"، ما أدى إلى اشتعال النيران بمحتويات المخبز.

وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق ومنع امتداده فيما أسفر ذلك عن وفاة أربعة أشخاص وإصابة مالك المخبز بحروق متفرقة وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج، وكذا إحتراق مركبة "توك توك" تصادف توقفها أمام المخبز وقت اندلاع النيران وجارى عرض مالك المخبر أمام تحقيقات النيابة العامة التي تباشر التحقيقات.