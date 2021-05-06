حظك اليوم الخميس 6-5-2021 برج العقرب على الصعيدين المهني والعاطفي

لجميع مواليد برج العقرب لا تعلن خططك ونظم جهودك، وتقدم «الوطن»، في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

تعبر اليوم عن أفكارك بذكاء وتتصرف بإيجابية.. تعمل بحماس وتتألق نشاطا وحيوية.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يدفعك اليوم للتعبير عما بداخلك من مشاعر إيجابية، وتؤثر في المحيطين بك.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان محمد فراج، ويوافق تاريخ ميلاده 15 نوفمبر.