والد الشهيد كريم بعد حلقة «الاختيار 2»: آخر مقابلة كانت قبل ما ينزل للمهمة

معركة ليست كغيرها، سطر فيها رجال الشرطة أقوى معاني الإخلاص والانتماء للوطن، راح ضحيتها العديد من الأبطال، حتى أصبحت تجسد في الأعمال الدرامية لتوعية الأجيال القادمة بما بذلوه، والشهيد الرائد كريم فرحات، أحد شهداء معركة الواحات التي راح ضحيتها 16 من رجال الشرطة، عقب اشتباكات عنيفة مع عناصر مسلحة بمنطقة الواحات، وأُصيب 13 شرطيا آخرين، في واقعة اهتزت لها مصر، على وقع إرهاب الإخوان والمتطرفين.

اللواء أسامة فرحات، والد الشهيد كريم، يروي أنه رغم مرور سنوات، إلا أنه يشعر بالسعادة والفخر بنجله الذي استشهد في سبيل الدفاع لحماية وطنه وشعبه، ويسعد كثيرا بجهود الدولة في محاربة الإرهاب وعناصره في مصر.

حادث الواحات أظهر بطولات وتضحيات عظيمة لرجال الشرطة

وأضاف فرحات لـ«الوطن»، أن حادث الواحات، أظهر بطولات وتضحيات عظيمة لرجال الشرطة، لأنهم كانوا في مرمى نيران الإرهاب، أسفل المنطقة الجبلية، ولا يوجد إمداد، وأدوا دورًا بطوليًا، ودافعوا عن أنفسهم، وعن القوات التي عادت، والمصابين.

وتابع والد الشهيد، أن آخر لقاء مع نجله، كان قبل خروجه من المنزل للتوجه لهذه المأمورية، ووجه له عدة نصائح، «قلتله خلي بالك من نفسك، وبصفتي ضابط شرطة قلتله عدة توجيهات يخلي باله منها، ولكن قضاء الله نفذ».

الرئيس عبدالفتاح السيسي دوما يقدر تضحيات أبنائه من رجال الجيش والشرطة

وأكد على أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، دوما يقدر تضحيات أبنائه من رجال الجيش والشرطة، ويحرص على تكريمهم بصفة مستمرة، موضحا أنا الرئيس كرم أسرة الشهيد في يناير 2018، في حفل عيد الشرطة.

وأوضح فرحات، أن الشهيد مثلما يكرم أهله في الآخرة، يكرمهم أيضا في الدنيا، مشيرا إلى أن الشهيد، كان يتمنى حج بيت الله الحرام، ولكنه نال الشهادة قبل أداء الفريضة.