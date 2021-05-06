بدء تطبيق مواعيد غلق المحال في أسوان

شنت الوحدات المحلية بالتعاون من شرطة المرافق والمباحث على مستوى مدن محافظة أسوان، مساء اليوم الخميس، حملات موسعة لمتابعة مدى التزام أصحاب المحال والمواطنيين بقرار الحظر الذي بدء في التاسعة من مساء اليوم.

الحملة وجهت إنذارات

وكانت الحملة قامت بتوجيه إنذارات لعدد من أصحاب المحال غير الملتزمين بقرار الحظر، يأتي ذلك فيما التزم أغلبية أصحاب المحال بقرار الحظر.

المحافظ يوجه بتنفيذ قرارات الغلق في المواعيد المحددة

ومن جانبه أعطى اللواء أشرف عطية توجيهاته المشددة لكل الجهات المعنية بالبدء الفوري في تنفيذ هذه القرارات بكل جدية وحزم، من خلال المتابعة الميدانية والحملات المستمرة، لمنع وحظر أي تجمعات سواء في الأماكن المفتوحة أو المغلقة.

تلقى البلاغات على الواتس والخط الساخن

واوضح المحافظ، أنه سيتم تلقي أي بلاغات عن أي تجمعات أو مخالفات لهذه القرارات، من خلال غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة على مدار الساعة، على أرقام 2483115، و2483116، بجانب الخط الساخن برقم 114، بالإضافة إلى خطوط الواتس آب بأرقام 01149730943، و01278655167، و01091565955، فضلًا عن الخط الساخن لمجلس الوزراء 16528، لضمان الالتزام وتطبيق القانون بحزم ضد من يخالف قرارات الحكومة، والتي تأتي حفاظًا على السلامة والصحة العامة للمواطنين.

غلق الحدائق وتعليق الرحلات النيلية

وأشار اللواء أشرف عطية بأنه يتوازى مع ذلك التشديد، غلق الحدائق العامة والمتنزهات والملاهي والمولات والكافتيريات والكافيهات العامة، وقاعات الأفراح وسرادقات العزاء، مع تعليق الرحلات النيلية، والحد من ظاهرة زيارة المقابر، خلال فترة عيد الفطر المبارك، بحيث يتم تعميم ذلك على مستوى المراكز والمدن، بالتنسيق مع اللواء عصام عثمان مدير أمن أسوان، لمنع أي اختلاط أو تزاحم والقضاء على بؤر التجمعات.

قرارات مجلس الوزارء

يذكر أن قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، شملت بأن يسمح بصلاة العيد في المساجد التي تقام فيها صلاة الجمعة بنفس الإجراءات الاحترازية، مع غلق كامل للشواطئ العامة والحدائق والمتنزهات العامة، خلال إجازة عيد الفطر، بجانب حظر أي تجمعات أو حفلات أو فعاليات جماهيرية، بالإضافة إلى غلق كل المحال والمولات التجارية والمقاهي والمطاعم والمسارح ودور السينما، الساعة التاسعة مساء، مع السماح للمطاعم بتوصيل الطلبات للمنازل بعد التاسعة مساء، اعتبارًا من الخميس الموافق 6 مايو 2021 وحتى 21 مايو 2021، مع استثناء محال السوبر ماركت والبقالة والأفران والمخابز والصيدليات.