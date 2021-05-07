طبيب هندي عن مستشفيات كورونا: الحالة الوحيدة التي يُقبل بها مصاب هي وفاة آخر

يقف وسط المأساة التي لم يتخيل حدوثها بهذا الشكل في بلده الذي كان منتجا للقاحات كورونا، يحرك وسط المصابين محاولا إسعاف أبناء وطنه الذين يمتون يوميا بالآلاف، يعمل بكل طاقته لمحاربة ذلك فيروس كورونا الذي لم يعرف له العالم علاجا حتى الآن.

الشاب الثلاثيني أرجا رهمضا، أخصائي أمراض الصدر بمستشفى «أبولو» بمدينة نيودلهي، يروي أنه قبل ما يقرب من أسبوعين أخذ معدل الإصابات في الهند في الارتفاع بصورة كبيرة، بسبب السلسلة المتحورة التي ضربت الهند، وكذلك غياب الوعي لدى كثير من المواطنين وعدم إلتزامهم بالإجراءات الاحترازية، مما تسبب في زيادة أعداد الإصابات بصورة مضاعفة.

الزيادة الكبيرة في الإصابات والوفيات تسببت في انهيار المنظومة الطبية

الزيادة الكبيرة في أعداد الإصابات والوفيات، تسببت في انهيار المنظومة الصحية في الهند، فلم يعد لديها القدرة على التحكم في علاج المصابين بفيروس كورونا، فالضغط المتزايد على المستشفيات أثر بالسلب، «وقع أكثر من انفجار في مستودعات الأكسجين بسبب الاستهلاك الكبير، كذلك المستشفيات لم يعد بها مكان لأي شخص أو مصاب.. الحالة الوحيدة التي يُقبل بها مصاب هي وفاة آخر».

أكثر من 16 ساعة يوميا يقضيها الطبيب الثلاثيني في العمل بالمستشفى، يفحص المصابين المتواجدين بقسم العناية المركزة، والذي يعمل بأكثر من طاقته الاستعابية بهدف حماية أكبر قدر من المرضي، حيث يقول «تم وضع أسرّة أضافية للمصابين، وفي بعض الأحيان نستخدم الأسرة المتحركة المتواجدة بسيارات الإسعاف»، وتكون عملية العلاج وفقا للبرتكول المعتمد عالميا، الذي بدأ يحدث نتائج أفضل مع المصابين.

محاولات عديدة تقوم بها الهند لمحاولة استعياب أزمة كورونا، من بينها فرض حظر تجوال صارم في عدد من الولايات ذات الأعلى الإصابة، فضلا عن تحديد موعد التطعيم على مراحل، واعتبارًا من الأول من مايو، سيتم فتح التطعيم لجميع الأفراد الذين تزيد أعمارهم على 18 عامًا (باستثناء الحوامل والأمهات المرضعات)، وأصبح الناس الآن أكثر وعيا وأقل ترددا بشأن التطعيم بعد هذه الموجة الثانية، وفي الوقت نفسه، نظرًا لارتفاع معدل الإصابة بهذا الفيروس.