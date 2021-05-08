بيئة خصبة لكورونا.. تكدس وزحام في كهرباء سوهاج لشحن الكروت مسبقة الدفع

شهدت منافذ شحن كروت عدادات الكهرباء الذكية، بمحافظة سوهاج، تزاحم الأهالي لإجراء عمليات شحن الكروت، ما زاد غضب المواطنين، بسبب وقوع السيتسم الخاص لبرنامج الشحن، وتكدس وزحام المئات من المواطنين في ظل درجة حرار عالية من جهة، وإجراءت كورونا من ناحية أخرى.

وعبر عدد من المواطنين عن غضبهم لعدم الشحن، ماحدث خاصة أن الأمر تسبب في تكدس المواطنين أمام المنافذ والإدارات، واعتبروا أن ذلك إهانة للمواطنين، وعندما اقتربنا من المنافذ للشحن، قال لنا الموظفين السيستم واقع، ما أدى إلى تكدسنا وأصبحنا بيئة خطبة لكورونا .

وأكد مصدر بكهرباء سوهاج، أن هناك مشكلة حدثت خلل بنظام شحن العدادات مسبقة الدفع، وأن المشكلة تم حلها منذ قليل، بعد مجهودات من قبل رئيس القابضة لكهرباء مصر وقيادات الشركة بالتنسيق مع رئيس شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، مشيرا إلى أن ما حدث من خلل لا تسأل الشركة القابضة للكهرباء أو شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء بوجه خاص.

وتابع المصدر أن برنامج القراءات الموحدة تشرف عليه إحدى الشركات الخاصة، حيث تعطل نظام الشحن لعطل طارئ نتج عنه حدوث صعوبة في عمليات الشحن، الأمر الذي أدى لازدحام وتكدس المواطنين على مقار الهندسات والإدارات التابعة لشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، ولكن تم حل المشكلة مع شركتي فوري وأمان، وبدأت عمليات الشحن تتم حاليا، سواء خارج منافذ الكهرباء أو فوري أو أي شركة دفع إلكتروني.