أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد 9-5-2021 في مصر

تهتم ربات البيوت بمتابعة أسعار الخضروات والفاكهة بشكل يومي لأهميتها في إمداد الجسم بالمعادن التي يحتاجها، واستمرارًا للخدمات اليومية التي تقدمها الوطن لمتابعيها بشكل يومي، ونستعرض في السطور الآتية أسعار الخضروات والفاكهة، اليوم الأحد الموافق 9 مايو، في السوق المصرية، وذلك على النحو التالي:

أسعار الفاكهة اليوم

سعر البرتقال

وسعر البرتقال 10 جنيهات للكيلو.

سعر الجوافة

بلغ سعر كيلو الجوافة في الأسواق اليوم نحو 8 جنيهات.

سعر الفراولة

بلغ سعر كيلو الفراولة نحو 10 جنيهات.

سعر الموز

وبلغ سعر كيلو الموز اليوم في الأسواق نحو 10 جنيهات.

سعر الرمان

تراوح سعر الرمان بين 5 إلى 10 جنيهات.

أسعار الخضروات اليوم

سعر الخس الكابوتشي

بلغ سعر الخس الكابوتشي في الأسواق اليوم نحو 5 جنيهات.

سعر الكوسة

وصل سعر الكوسة اليوم إلى 6 جنيهات.

سعر البصل

تراوح سعر كيلو البصل من 1.5 إلى 5 جنيهات.

سعر الفاصوليا

وبلغ سعر الفاصوليا اليوم نحو 10 جنيهات للكيلو.

سعر الثوم

تراوح سعر الثوم اليوم في الأسواق بين 5 إلى 9 جنيهات.

سعر البطاطس

بدأ سعر البطاطس في الأسواق اليوم بـ1.5 جنيه وصولا إلى 3 جنيهات.

سعر البامية

وتراوح سعر البامية اليوم بين 30 إلى 40 جنيهًا للكيلو.

سعر البسلة

تراوح سعر البسلة اليوم، بين 3 و6 جنيهات للكيلو.

سعر الطماطم

تراوح سعر الطماطم بين جنيه ونصف الجنيه حتى 3 جنيهات للكيلو.

سعر السبانخ

وصل سعر السبانخ في الأسواق اليوم إلى 5 جنيهات للكيلو.

سعر الفلفل الألوان

وتراوح سعر الفلفل ألوان في الأسواق بين 15 جنيها إلى 25 جنيهًا للكيلو.

سعر الجزر

تراوح سعر الجزر بالأسواق اليوم بين 1.5 إلى 3 جنيهات للكيلو.