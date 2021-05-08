مسئول بـ«الصحة»: نتوقع الوصول لأعلى معدل للإصابة بفيروس «كورونا» خلال أيام عيد الفطر

كشف مصدر مسئول بوزارة الصحة والسكان، عن ترقب الوزارة لارتفاع الإصابات الخاصة بفيروس كورونا بعد الفترة من «7 مايو لـ14 مايو» وهى فترة عيد الفطر، ومن المفترض أن تشهد حركات متعددة من المواطنين وازدحاماً، لافتاً إلى أنها فترة فاصلة فى تحديد أرقام الإصابات والمتحكم الرئيسى فى المنحنى الوبائى بشكل عام هو سلوكيات المواطنين.

وقال المصدر فى تصريحات لـ«الوطن» إنه فى حال عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية، فإنه متوقع زيادة الإصابات فى الفترة من 21 لـ28 مايو التى ستشهد ذروة الإصابات، ومن المتوقع أن تشهد تسجيل من 1300 إلى 1400 حالة إصابة بشكل يومى.

وأشار المصدر إلى ضرورة التزام المواطنين فى المحافظات الأعلى إصابة بكورونا باتباع الإجراءات الاحترازية، والحركة فى أضيق الحدود، وارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعى والمداومة على غسيل اليدين فى حال لمس أى أسطح والبعد عن التكدس أو الازدحام.

سوهاج في المركز الأول للإصابة والوفيات

وعن المحافظات الأعلى إصابة بالفيروس، أشار المصدر إلى أن «سوهاج والقاهرة، والجيزة، والمنيا، والفيوم»، تتصدر المشهد الآن، وعلى كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة طلب الرعاية الصحية مبكراً حال وجود أية أعراض، متابعاً: «الوفيات بتيجى من كبار السن وبتموت خلال 24 ساعة بسبب بقائها فى المنزل وذهابها للمستشفى فى توقيت متأخر».

مساعد وزير التعليم العالي: نعمل بخطى ثابتة فى تحضير وإنتاج اللقاحات لمواجهة الفيروس المستجد

من جهة أخرى، كشف الدكتور محمد الشناوى، مساعد وزير التعليم العالى، عضو اللجنة العليا للبحوث الإكلينيكية بالوزارة، أن مصر تسير بخطى ثابتة تجاه الأبحاث العلمية التى تجرى وتتمّ على فيروس كورونا، وتمّ نشر حتى الآن أكثر من 1333 بحثاً علمياً فى مجالات علمية مختلفة، تتعلق بالدراسات والأبحاث عن الفيروس سواء إكلينيكة ودراسات علمية أو اقتصادية واجتماعية واستنتاجات.

وأضاف «الشناوى» لـ«الوطن» أن علماء المركز القومى للبحوث، نجحوا الفترة الماضية فى نشر الورقة البحثية للقاحين المحضّرين لفيروس كورونا بالمعامل التابعة للمركز فى مجلة «فاكسينز» العلمية، والعمل يسير بخطى ثابتة فى تحضير وإنتاج اللقاحات وقدرتها على مواجهة المرض، فضلاً عن العمل فى المجالات المختلفة التى تتعلق بالدراسات والأبحاث الإكلينيكية عن الأدوية.

وتزايدت أعداد المصابين بفيروس كورونا، بالمحافظات خلال الساعات الأخيرة، واحتفظت سوهاج بالصدارة بين جميع محافظات الجمهورية فى نسب الإصابات والوفيات بكورونا، حيث حصدت المحافظة نصف أعداد المتوفين الذين أعلنتهم وزارة الصحة فى بيانها الرسمى أمس الأول الجمعة، وهو أعلى معدل وفيات شهدته المحافظة منذ الموجة الثالثة.

وكشف تقرير عن مديرية الشئون الصحية بمحافظة سوهاج استمرار ارتفاع وفيات وإصابات فيروس كورونا بالمحافظة، خلال الـ24 ساعة الماضية، مبيناً أن المحافظة سجلت 92 إصابة جديدة بفيروس كورونا و29 حالة وفاة.

وأوضح التقرير الذى كشف عنه مصدر مسئول فى مديرية الصحة فى سوهاج بشكل مفصل، أن مستشفى مركز أخميم سجل 7 حالات وفاة، ومستشفى حميات سوهاج المخصص للعزل والكشف عن حالات الإصابة بالفيروس، سجل دخول 18 حالة إيجابية جديدة، و4 حالات وفاة، بينما سجل مستشفى حميات جرجا، 16 حالة إيجابية جديدة و3 حالات وفاة، كما سجل مستشفى جزيرة شندويل 15 إصابة وحالتى وفاة خلال 24 ساعة، وسجل مستشفى سوهاج العام 13 إصابة و4 حالات وفاة، وسجل مستشفى حميات البلينا 6 إصابات وحالتى وفاة، وسجل مستشفى دار السلام إصابة 4 وحالتى وفاة جديدة خلال 24 ساعة الماضية.

وأوضحت المصادر أن مستشفى طهطا العام سجل 11 إصابة وثلاث حالات وفاة، بينما سجل مستشفى ساقلتة 9 إصابات وحالة وفاة جديدة.

وكشف المصدر أن عدم كفاية أسرّة العناية المركزة داخل المستشفيات الحكومية أدى إلى ارتفاع الوفيات خلال اليومين الماضيين، ليصل إلى 29 حالة وفاة بسبب كورونا معظمهم من كبار السن، وتأخر وصول الحالات إلى المستشفيات.

وأعلنت محافظة القليوبية تسجيل 77 حالة إصابة جديدة بين مواطنى المحافظة، بجانب 17 حالة استقبلتهم من خارجها، خلال الـ24 ساعة الماضية، وجاء مركز بنها أعلى نسبة إصابة بـ28 حالة، ثم مركز طوخ بـ8 حالات، يليه غرب شبرا الخيمة بـ9 حالات، ثم شرق شبرا والخانكة بـ5 حالات لكل منهما، وشبين القناطر وقليوب بـ4 حالات لكل منهما، و3 حالات بقها وحالتين بكفر شكر، بينما حققت العبور صفر إصابة.

وسجلت المحافظة 7 حالات وفاة بمضاعفات كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، بينهم 6 سيدات ورجل، بإجمالى وفيات على مستوى المحافظة منذ بدء الجائحة وحتى الآن 1386 حالة.

وفى شرم الشيخ تلقت غادة شلبى، نائب وزير السياحة اللقاح المضاد لفيروس كورونا، بأحد المراكز الطبية المخصصة لتطعيم العاملين بالمدينة، وحثت العاملين بالإسراع فى تلقى التطعيم، حفاظاً على سلامتهم، وأمان المقصد السياحى المصرى.

أوضحت نائب الوزير أن الدولة تحرص على تطبيق كل الإجراءات الاحترازية، لبث رسالة طمأنة للسائحين بأمان المقصد السياحى المصرى، والحفاظ على سلامة العاملين بالقطاع والمواطنين والسائحين، وناقشت مع المهندسة إيناس سمير، نائب محافظ جنوب سيناء، مدى جاهزية المنشآت السياحية والفندقية بمدينة شرم الشيخ، لاستقبال الموسم السياحى الصيفى.

وفى البحر الأحمر، أعلن الدكتور تامر مرعى، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، عن توريد 30 مكثف أكسجين بقيمة 600 ألف جنيه، أمس الأول الجمعة، دعماً من وزارة الصحة، حيث يتم استخدام مكثف الأكسجين بدلاً من أسطوانات الأكسجين، فى إطار إجراءات مواجهة كورونا، مؤكداً أنه سيتم توزيع المكثفات على مستشفيات مدن المحافظة، طبقاً لاحتياج كل مستشفى.

وفى المنيا، تفقد محافظها اللواء أسامة القاضى، يرافقه الدكتور محمد أبوزيد، نائب المحافظ، أول مركز متنقل للقاحات فيروس كورونا على مستوى الجمهورية، بميدان بالاس بمدينة المنيا، فى إطار توجيهات الدولة بالتوسع فى التطعيم بلقاح كورونا للمواطنين، بأماكن التجمعات العامة، دور العبادة، ودور الرعاية وعمال النظافة، والمنشآت العامة والخدمية التى يتردد عليها المواطنون.

وفى الشرقية، تابع الدكتور هشام شوقى مسعود، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة الفرق الطبية المتحركة المخصصة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا بالمحافظة، وتابع تطعيم المواطنين والعاملين من الإخوة الأقباط بلقاح كورونا فى كنيسة الملاك ميخائيل بمدينة فاقوس والتى تستهدف تطعيم المواطنين بالفئة العمرية المستحقة للحصول على اللقاح، فيما تم فض سرادقات 4 أفراح بقرية اللبا التابعة للوحدة المحلية بقرموط صهبرة، وتم رفع الفراشة وأعمال الإنارة والكراسى، وتفرقة تجمعات المواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.