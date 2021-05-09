مسلسل قصر النيل الحلقة 26.. اكتشاف حقيقة قتل منصور السيوفي

أحداث مشوقة بدأ بها مسلسل قصر النيل الحلقة 26، حيث كشف المقدم خالد نوح، السر الأعظم في أحداث المسلسل، وتوصل إلى أن حادث قتل منصور السيوفي ما هو إلا مسرحية وخدعة محكمة.

وتستمر الأحداث، حيث يواصل خالد المضي قدماً في علاقته بـ كاميليا ويستمر في البوح بجوانب مختلفة من شخصيته لها وحدها، وللدلالة على ذلك، أهداها قصيدة من تأليف نزار قباني.

وكانت دارت أحداث الحلقة السابقة بتطليق فوزي زوجته سعاد، دون رغبة منه في الأمر، لكن الأول أخبره بأنها رغبة ابنته زوجة الثاني، ومن ثم قام بتطليقها.

واختتمت الحلقة أحداثها، بذهاب رجال مجهولين إلى منزل ممدوح خال كاميليا، ومن ثم اصطحبوه إلى مكان مجهول للإرشاد عن أماكن إخفائه لصناديق الذهب، ومن ثم تم الاستيلاء عليها من قبل مجهولين آخرين.

مواعيد إعادة عرض مسلسل قصر النيل

يتم إعادة عرض مسلسل قصر النيل، في تمام الواحدة صباحا بعد منتصف الليل على فضائية «mbc مصر2»، وفي تمام الرابعة والنصف عصرا على فضائية «mbc مصر».

أحداث مسلسل قصر النيل

يذكر أن أحداث مسلسل قصر النيل تدور في إطار اجتماعي درامي مشوق، في حقبة ستينيات القرن الماضي، حول خلافات أبناء رفعت السيوفي وعمهم منصور السيوفي على ميراث والدهم وتركته الضخمة، وتتوالى الاتهامات المتبادلة بين أفراد العمل.

ومن ثم عمَّت الفوضى بين كل أطراف القصر، وبدأ تبادل الاتهامات يقع بينهم.

أبطال مسلسل قصر النيل

ويشارك في بطولة مسلسل قصر النيل نخبة كبيرة من الفنانين من بينهم، دينا الشربيني، صلاح عبدالله، أحمد مجدي، ريهام عبدالغفور، أحمد خالد صالح، محمود البزاوي، سامي مغاوري، عمر السعيد، صبري فواز، مريم الخشت، وناردين فرج، تأليف محمد سليمان عبدالملك، إخراج خالد مرعي.