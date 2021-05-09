عاجل.. تحرك القطار الروسي بعد فصل 5 عربات
كتب:
كريم روماني
01:54 ص | الأحد 09 مايو 2021
خروج القطار
كشف مصدر مسؤول بالهيئة القومية للسكة الحديد، عن تحرك القطار الروسى 1014 القاهرة أسوان من أمام قرية كفر بركات مركز العياط بعد خروج إحدى العربات عن القضبان.
وأضاف المصدر، أنه تم فصل 5 عربات من القطار، مشيراً إلى أن الهيئة تابعت خروج القطار عن القضبان، وبدأت إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة تجاه ذلك.
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