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حظك اليوم السبت 8-5-2021 برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي

كتب:

الوطن
12:01 ص | السبت 08 مايو 2021
برج الأسد

برج الأسد

يتميز مولود برج الأسد بشخصيته القيادية، كما أنّه يتطلع إلى أن يكون دائما في المقدمة، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ وتستطيع اليوم أن تغتنم الفرص وتبدو مستعدا للتطور.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. عطارد بمنزل الأصدقاء يمنحك حسن تصرف ورغبة في التواجد مع الأحباب والأصحاب.

 

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة منة شلبي، ويوافق تاريخ ميلادها 24 يوليو.

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