دقائق رعب انتهت بوفاة «صباح» حرقا: أضافت بنزينا على المبيد الحشري

أرادت «صباح صبحي»، البالغة من العمر 37 عامًا، أن تتخلص من الحشرات في منزلها، فلم تكتف بشراء مبيد حشري، إذ لم يجد نفعًا معها، وإنما لجأت إلى حيلة أخرى، ظنت أنها ستساعد في التخلص من هذه الحشرات بصورة نهائية، عندما أضافت «البنزين» على المبيد الحشري وبدأت في سكبه على أرضية المطبخ، إلا أنها لم تتوقع النتيجة، فقد راحت ضحية فعلتها، بعدما اشتعل البنزين بسبب اشتعال أعين البوتاجاز، فاحترقت السيدة التي تسكن في مدينة حلوان بمحافظة القاهرة، وماتت متأثرة بإصاباتها.

الزوج يحمل زوجته إلى المستشفى

فوجئ الزوج، أحمد محمد، البالغ من العمر 42 عامًا، باشتعال النيران في المطبخ بصورة كبيرة، بينما كانت زوجته بالداخل، ورغم محاولاته لإنقاذ زوجته إلا أنه لم يتمكن من ذلك، فبعدما أخمد النيرات التي أكلت معظم جسدها، حملها وذهب بها مسرعًا إلى مستشفى حلوان العام، إلا أن زوجته لفظت أنفاسها الأخيرة بمجرد دخولها إلى المستشفى، وأخبره الأطباء أن إصاباتها كانت بالغة، وأدت إلى وفاتها.

إدارة المستشفى تبلغ الجهات الأمنية

تحفظت المستشفى على جثة الزوجة، وقامت بإبلاغ الشرطة في محاولة للوقوف حول ما إذا كانت هناك شبهة جنائية حول الواقعة، فحضرت إلى المستشفى قوة من قسم حلوان، حيث دائرة الواقعة، واتضح من خلال المعاينة أن السيدة توفيت بعدما أصيبت بحروق متفرقة في جسدها، وأنها لفظت أنفاسها الأخيرة بمجرد دخولها إلى المستشفى.

قوات الأمن تناقش زوج المتوفاة

ناقش رجال البحث الجنائي زوج المتوفاة، وأفاد الزوج، الذي يعمل مبيض محارة، أن زوجته حاولت التخلص من الحشرات في المطبخ فأضافت البنزين على المبيد الحشري وقامت برشه في أرضية المطبخ، وصادف ذلك اشتعال البوتاجاز، فاحترق المطبخ وهي بداخله.

وحُرر محضر بالواقعة، أُثبت فيه ما توصلت إليه التحريات، وأثبت فيه أقوال زوج المتوفاة، وأُخطرت النيابة التي تولت التحقيق وأمرت بدفن جثة الضحية.