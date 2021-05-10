«شعبة السياحة» تستبعد الحج هذا العام: قد يقتصر على السعوديين فقط

قال فتحي غازي، رئيس شعبة شركات السياحة بغرفة القاهرة، إن تأخر إعلان المملكة السعودية عن ضوابط حج هذا العام أدى لإرباك شركات السياحة في مصر.

الوقت ضيق والشركات غير جاهزة

واستبعد «غازي» في تصريحات لـ«الوطن» حدوث حج هذا العام لضيق الوقت وعدم جاهزية شركات السياحة خلال تلك الفترة، متوقعا قصره فقط على المواطنين السعوديين والمقيمين بالمملكة ودول التعاون الخليجي على غرار العام الماضي.

قرارات السعودية لا تنبيء عن إقامة موسم الحج

وأشار غازي، إلى أن قرارات المملكة الخاصة بمواجهة فيروس كورونا تدل على صعوبة إقامة الحج هذا العام.

ويشار إلى أن الجهات الصحية بالمملكة مستمرة في تقييم الأوضاع واتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على صحة الإنسان، لافتة إلى الانتباه لأنه سيتم الإعلان لاحقاً عن تفاصيل الضوابط والخطط التنفيذية لإقامة حج هذا العام، ولم تذكر الوزارة المزيد من التفاصيل.

أعداد محدودة جدا العام الماضي

وكانت السعودية سمحت بإقامة شعيرة الحج العام الماضي «بأعداد محدودة جدا من مختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة».

وتحرص المملكة على إقامة الشعيرة بشكل آمن صحيا، وبما يحقق متطلبات الوقاية والتباعد الاجتماعي اللازم لضمان سلامة الإنسان وحمايته من مهددات هذه الجائحة، وتحقيقا لمقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ النفس البشرية.

78 ألف تأشيرة لمصر

يشار إلى أن حصة مصر من تأشيرات الحج تبلغ نحو 78 ألف تأشيرة يتم توزيعها على الجهات الثلاثة المنظمة للحج، وهي وزارة السياحة التي تنظم الحج السياحي، ومخصص لها نحو 36 ألف تأشيرة، ووزارة الداخلية التي تنظم حج القرعة ومخصص لها نحو 22 ألف تأشيرة، ووزارة التضامن الاجتماعي التي تنظم حج الجمعيات الأهلية ومخصص لها نحو 12 الف تأشيرة.