متحف شرم الشيخ يستعد لاستقبال السياح في العيد بحملة تعقيم موسعة

أنهى متحف شرم الشيخ كافة الاستعدادات الخاصة باستقبال السائحين والزوار من مختلف الجنسيات خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

شن حملة تعقيم موسعة بالتعاون مع وزارة السياحة والأثار ووزارة الصحة

وقال محمد حسنين، مدير متحف شرم الشيخ في تصريح له، اليوم الثلاثاء، إنه جرى شن حملة تعقيم موسعة بالتعاون مع وزارة السياحة والأثار، ووزارة الصحة، تضمنت تعقيم كافة مداخل ومخارج المتحف، وصالات العرض المتحفي، والمباني الإدارية به، لتوفير أقصى درجات الحماية لعاملين بالقطاع السياحي والمواطنين والسائحين من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.

حملات التعقيم تجري بشكل دوري

وأكد مدير المتحف، أن حملات التعقيم تجري بشكل دوري يوميًا، حرصًا على سلامة وصحة الجميع، والتزامًا بضوابط السلامة الصحية المقررة من وزارتي السياحة والأثار، والصحة.

وأضاف أن أعمال التعقيم التي تجري داخل وخارج المتحف وفقًا للمعاير الدولية الخاصة بإجراءات التطهير، واستخدام مواد معتمدة من وزارة الصحة والسكان.

وأشار إلى أنه جرى تعقيم الأسطح داخل المتحف، وشباك التذاكر، والممرات الداخلية والخارجية، والمكتبات، والأماكن الخاصة بحراس الأمن، والأبواب وكافة الأسطح التي من الممكن أن يلامسها الجمهور، وأماكن جلوس الزائرين، وغيرها من الأماكن الملامسة للإنسان .

المنشآت الفندقية تشن حملات تعقيم موسعة

وعلى جنب أخر قامت جميع المنشآت الفندقية الحاصلة على شهادة السلامة الصحية، وذلك بعد استيفاء كافة ضوابط السلامة الصحية، التي أقرها مجلس الوزراء لاستقبال السياحة الداخلية، اليوم الثلاثاء، بحملات موسعة لتعقيم وتطهير الحدائق وحمامات السباحة، ومداخل ومخارج الفنادق، وذلك تطبيقًا للإجراءات الاحترازية للوقاية من تداعيات فيروس "كورونا " المستجد.

وقال اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، أن أعمال التعقيم تجرى داخل الفنادق والمنتجعات السياحية كل ساعة، وتتضمن المباني والأثاث وحتى الشواطئ، حرصًا على حياة الزائرين والعاملين في القطاع السياحي.

وأشار محافظ جنوب سيناء، إلى أن أعمال التعقيم والتطهير تجرى بالتعاون مع غرفة المنشآت الفندقية، وبواسطة فريق متخصص، ووفقًا للمعايير الدولية لإجراءات التطهير، تحت إشراف وباستخدام مواد معتمدة من وزارة الصحة والسكان.