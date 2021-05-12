دعاء أول أيام عيد الفطر 2021: اللهم اجعل عيدنا تملؤه الفرحة والسرور

يبحث العديد من المسلمين عن دعاء أول أيام عيد الفطر 2021 وذلك للتقرب من الله عز وجل بعد صيامهم طيلة شهر رمضان الكريم، حيث أن عيد الفطر هو أول أعياد المسلمين ويتمّ الاحتفال به في شهر شوال من كل عام.

دعاء أول أيام عيد الفطر 2021

وعن دعاء أول أيام عيد الفطر 2021، فإنه لكن لم يرد في السّنة المباركة أدعية خصصت لأول أيام عيد الفطر المبارك، إلا أنَّ الدعاء مستحب في جميع الأيام للتقرب من الله عزوجل ونيل رحماته.

وبخصوص دعاء أول أيام عيد الفطر 2021، تستعرض «الوطن» عدد من الأدعية من الممكن أن يرددها المسلم في ليالي عيد الفطر المبارك والتي جائت كالتالي:

اللهمّ لا إله إلا أنت، سبحانك إنّا كنّا من الظّالمين، ربّنا لك صمنا شهرك الّذي فضّلت واستخلصت لنفسك، وجعلته غفراناً لذنوبنا وخطايانا، وعتقاً لنا من النّيران، وأجراً وقبولاً لأعمالنا، فلا تحرمنا الفرحة بعيد الفطر، وارزقنا السّعادة والهناء والسّرور.

اللهم أعنّا على إتمام الطّاعات بالصّلاة والذّكر وصلة الرّحم، ولا تحرمنا يا الله من رضاك، اللهمّ يا معطي من تشاء ومانع عمّن تشاء، أعطنا اللّطف وأنزل علينا الرّحمة، وامنع عنّا السّخط والغضب والبلاء، ومدّنا من فضلك وعطائك ورزقك الواسع، وأغننا بالحلال عن الحرام، فلا معطي إلّا أنت.

اللهمّ اعف عما تأخّر من ذنوبنا وما تقدّم. فلا عفوّ وغافر لها إلّا أنت. ربنا اكتبنا مع من قُدّر لهم دخول جنّات النّعيم، وأن نحشر يا الله مع الشّهداء والصّدّيقين، آمين.

إلهي وقد أفطرنا بفطرك السعيد الذي أمرتنا فيه بالمودّةِ وصلةِ الرحم ودوام الصلاة واستتباع الذكر والإكثار منه يا من بذكرك تطمئنُّ القلوب الخائفة وبكلامك تستقر العقول الراجفة.

اللهمّ إنّك شرّعت العيد فرحةً وسروراً، فتمّم ياربّ فرحة وسرور علينا جميعاً بملكٍ ينادي من السّماء قائلاً أبشر بخير يومٍ قد مرّ عليك فإنّ الله قد قبل عملك وغفر ذنبك وقضى حوائجك وأعطاك سؤالك.

اللهمّ زيّن أيّامنا بالتّوبة والغفران وأكثر حسناتنا بالميزان وأجزنا جنّةً ذات أفنان، وثبّتنا بالتّقوى والإيمان يا كريم يا منّان ويا واسع الغفران.

اللهمّ أنت الودود والحنّان والمنّان، اجعل عيدنا تملؤه الفرحة والسّرور، واقبل دعائنا فيه يا ربّ العالمين، اللهمّ لا تجعلنا ممّن قست قلوبهم، وعميت أبصارهم وبصائرهم.

اللهمّ أنر قلوبنا برحمتك، وطهّر نفوسنا من المعصية والسّوء، آمين.

اللهم لك الحمد بمحامدك كلها اولها وآخرها ما قلت لنفسك منها وما قال الخلائق الحامدون المجتهدون المعدودون الموفرون ذكرك والشكر لك الذين اعنتهم على أداء حقك من أصناف خلقك من الملائكة المقربين والنبيين والمرسلين.