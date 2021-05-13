أخبار كورونا: 21 وفاة بسوهاج والقليوبية.. ووقف رحلات كنيستين بالإسكندرية

تراجع كبير في أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في المحافظات، خلال اليومين الماضيين، وقبل عيد الفطر المبارك، خاصة في محافظتي سوهاج والقليوبية، فيما فقدت نقابة أطباء الدقهلية الشهيد رقم 76 بين أعضائها بعد إصابته بفيروس كورونا، وأوقفت كنيستي «سبورتنج والمرقسية» بالإسكندرية الرحلات إليها بسبب كورونا.

وأضافت محافظات دمياط وقنا والمنوفية افتتاح 19 مركزا جديدا لتلقي لقاح كورونا، كما بدأت محافظة جنوب سيناء في إعطاء اللقاح لسائقي التاكسي في شرم الشيخ.

50 إصابة بكورونا و 12 وفاة في سوهاج

وصرح مصدر مسئول بمديرية الصحة بسوهاج، بأن مديرية الصحة سجلت 50 حالة إصابة و12 حالة وفاة بفيروس كورونا وفق الإحصائيات الرسمية، وأنه لأول مرة تنخفض أعداد المصابين بكورنا والوفيات منذ بداية الموجة الثالثة، وكانت المحافظة سجلت الإثنين الماضي 60 حالة إصابة و14 حالة وفاة بفيروس كورونا وفق الإحصائيات الرسمية.

58 إصابة بكورونا و9 وفيات في القليوبية

وسجلت محافظة القليوبية وفق بيانات مديرية الصحة بالمحافظة 58 حالة إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، بجانب 10 حالات من خارج المحافظة، وكانت أعلى الإصابات في مركز بنها بـ33 حالة جديدة، يليه طوخ بـ11 إصابة، وشبين القناطر بـ6 حالات، وقليوب ب3، والقناطر وكفرشكر بحالتي إصابة لكل منهما، ثم قها وشرق وغرب شبرا والعبور، بصفر إصابة لكل منهم، فيما بلغ عدد الوفيات 9 حالات وفاة بمضاعفات الفيروس في 4 مستشفيات، حيث سجلت مستشفى عزل قها 6 حالات وفاة، وكفرشكر المركزي وبهتيم المركزي وحميات بنها حالة وفاة لكل منهم، بينما سجلت 9 مستشفيات في منظومة عزل وعلاج مصابي كورونا بالمحافظة صفر وفيات، ليصل إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة وحتى الآن 1416.

أطباء الدقهلية تنعى الشهيد 76 بكورونا من أعضائها

ونعت نقابة أطباء الدقهلية، الدكتور هاني الأمير مدير مكتب صحة المنزلة، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، والذي توفى بمستشفى صدر المنصورة بعد أسبوع من العلاج بها، ليكون هو الشهيد رقم 76 في قائمة أطباء الواجب والتي أعدتها نقابة أطباء الدقهلية، تكريما لضحايا فيروس كورونا من بين أعضائها، وجاء الإعلان بعد 3 أيام من وفاة الدكتور محمد محمد بدوي عامر، استشاري الأمراض الجلدية بميت غمر، ومدير مستشفى أبو رديس سابقا بمحافظة جنوب سيناء.

وقف رحلات كنيستين في الإسكندرية

وأعلنت كل من الكاتدرائية المرقسية بمنطقة محطة الرمل وسط الإسكندرية، وكنيسة الشهيد العظيم مارجرجس بمنطقة سبورتنج شرق الإسكندرية، اعتذارهما عن استقبال أي رحلات خلال الفترة الجارية، نتيجة تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، ضمن إجراء احترازي للحد من التجمعات بالتزامن مع الموجة الثالثة لفيروس كورونا المستجد.

حملة توعية في قريتين بالشرقية

ومن جهة أخرى؛ أطلق عدد من أهالي قريتي كوم الأشراف والرياض التابعتين لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، مبادرة بالتنسيق مع مديرية الصحة، استهدفت توعية أهالي القريتين بأهمية لقاح كورونا، وتشجيعهم على أخذ اللقاح، حفاظًا على صحتهم وسلامتهم.

افتتاح منافذ جديدة للقاح كورونا في دمياط والمنوفية وقنا

وشهد الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، إضافة مركزين جديدين لمراكز تلقي لقاح كورونا داخل المحافظة، وهما: «مركز صحة ثالث بدمياط؛ مركز الحي الرابع بدمياط الجديدة»، ليصبح عدد مراكز تلقي اللقاح على مستوى محافظة دمياط 5 مراكز، والمراكز هم: «مركز القلب والجهاز الهضمي؛ مركز الأورام؛ بنك الدم الإقليمي؛ مركز صحة ثالث بدمياط؛ مركز الحي الرابع بدمياط الجديدة»، تيسيرا على المرضى وحفاظا عليهم من الإصابة بفيروس كورونا

وأعلن اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، تخصيص 7 مراكز جديدة لتلقي لقاح فيروس كورونا بمحافظة قنا، ليصبح إجمالي عدد مراكز التطعيم بلقاح فيروس كورونا في المحافظة 8 مراكز.

وأكد الدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، افتتاح 7 مراكز جديدة لتلقي لقاح فيروس كورونا المستجد، في مراكز ومدن المحافظة، مشيرا إلى أن الهدف هو استيعاب الزيادة في أعداد الأشخاص اللذين يطلبون تلقي اللقاح والتسجيل في وزارة الصحة.

حملة لتطعيم السائقين بلقاح كورونا في شرم الشيخ

وقال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إنه جرى البدء في تطعيم سائقي التاكسي بمدينة شرم الشيخ، ضمن خطة المحافظة لتطعيم جميع العاملين في القطاع السياحي بكل المدن السياحية بجنوب سيناء.

وأكد المحافظ أنه من المخطط استهداف تطعيم جميع سائقي التاكسي، بلقاح فيروس كورونا المستجد، في إطار استكمال تطعيم العاملين في القطاع السياحي بالمحافظة، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، والغرف الفندقية بالمحافظة.