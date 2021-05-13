«الصحة»: بداية تصنيع مليوني جرعة سينوفاك الصيني في 18 مايو

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن مصر لم تشهد تكدسات منذ 3 أسابيع على مراكز التطعيمات، وهناك موقع التسجيل والخط الساخن 105 لتوزيع المواطنين على مراكز التطعيم، وهدفنا أن تصل الرسائل لكل من سجلوا طلبات الحصول على اللقاح.

وأضاف مجاهد، في مداخلة هاتفية عبر شاشة «إكسترا نيوز»: «فعلنا دور القوافل للوصول إلى جميع المناطق النائية والبعيدة، وبدأنا أمام مكاتب وهيئات البريد لكي يحصل المواطنون على اللقاحات»، موضحًا أن منظمتي الصحة العالمية واليونيسيف لهما عامل كبير في تسريع وتيرة حصول العامل على اللقاحات في كل دول العالم.

وتابع بأن وزيرة الحصة والسكان أجرت زيارة قبل يومين للشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات، وتفقدت خطوط الإنتاج الخاصة بتصنيع لقاح سينوفاك الصيني: «سيبدأ التصنيع في 18 مايو الجاري، ونستهدف أول مليوني جرعة بنهاية يونيو المقبل».

ولفت المتحدث باسم الوزارة، إلى أن اتفاقية التصنيع تتيح إنتاج 40 مليون جرعة من لقاح سينوفاك خلال السنة الأولى، مؤكدًا ان خلية العمل مستمرة على مدار 24 ساعة بين مصر والخبراء الصينيين لبدء تصنيع اللقاح.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، أنه فور انتهاء إجراءات التصنيع ستخضع الجرعات للتحليل في معاملة هيئة الدواء المصرية، للتأكد من مأمونيتها وفاعليتها: «نستهدف أن تكون مصر مركزا لتصنيع اللقاحات لتصديرها للدول إلى الأفريقية».

وأكد مجاهد أن التعاون بين شركتي فاكسيرا وسينوفاك استمر على مدار مراحل التجارب، ما أسهم في تصنيع اللقاح داخل مصر، مشيدا بدعم الحكومة المصرية لشركة فاكسيرا.