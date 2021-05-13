تفاصيل استقبال أكبر شحنة لقاحات كورونا بمطار القاهرة.. تبلغ 6 أطنان

استقبل مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الخميس، أكبر شحنة من لقاحات كورونا «أسترازينيكا» بواقع 1.7 مليون جرعة، ضمن حصص مصر من «كوفاكس»، وأن تخضع للفحص والتحليل الكامل للتأكد من مأمونيتها وفاعليتها لتوفيرها بالمراكز في جميع أنحاء الجمهورية.

الشحنة الجديدة من أستراينيكا وصلت المطار على متن رحلة مخصصة لنقل البضائ

وصرحت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، أن الشحنة الجديدة من لقاحات كورونا أستراينيكا، وصلت المطار على متن رحلة مخصصة لنقل البضائع تابعة لشركة لوفتهانزا الألمانية، رحلة رقم LH8290 القادمة من فرانكفورت بألمانيا، وتقدر بنحو 6 أطنان من لقاح أسترازينكا، ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا، وستقوم السلطات بإنهاء إجراءات الإفراج الجمركي عن الشحنة وتسليمها للجهات المختصة.

وكشفت مصادر طبية بالحجر الصحي بالمطار أن شحنة اللقاح، تبلغ نحو1.7 مليون جرعة، وهي باقي حصة مصر من شحنة اللقاحات التي وزعها التحالف الدولي «جافي».

واستقبلت مصر 854 ألفًا و400 جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد من إنتاج شركة «أسترازينيكا»، عبر مطار القاهرة الدولي خلال الشهور القليلة الماضية، كأول دفعة تصل مصر ضمن اتفاقية «كوفاكس»، بالتعاون مع التحالف الدولي للأمصال واللقاحات (GAVI)، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة «اليونيسف»، ضمن 40 مليون جرعة من المقرر إستقبالها على فترات.

عمليات تعقيم موسعة بجميع المطارات المصرية

في غضون ذلك؛ وجه الطيار محمد منار وزير الطيران المدني بزيادة عمليات التعقيم والتطهير على مستوى جميع المطارات والمنشآت ورفع درجة الاستعداد اللازمة، بما يكفل الحفاظ على سلامة جميع العاملين والمسافرين بجميع المطارات المصرية والالتزام بأعلى المعايير الدولية الصادرة عن منطمات الصحة والطيران العالمية، في ضوء تنفيذ توجيهات الحكومة المصرية نحو تشديد الإجراءات الاحترازية والوقائية المطبقة بجميع مؤسسات الدولة المصرية، من أجل التصدي لفيروس كورونا.