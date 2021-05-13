إقبال متوسط على قلعة قايتباي بالإسكندرية في أول أيام عيد الفطر

قال محمد متولي، مدير عام آثار الإسكندرية، إن قلعة قايتباي، شهدت إقبالا متوسطا، خلال أول أيام عيد الفطر 2021، مع الالتزام بكل الاشتراطات الوقائية، وأهمها ارتداء الكمامة لجميع الزائرين والعاملين على حد السواء وقياس درجة الحرارة بجهاز مخصص إلكتروني داخل غرفة «الاكس راي».

مد العمل بمبادرة تشجيع السياحة الداخلية حتي آخر شهر مايو

وأضاف متولي، في بيان رسمي، اليوم الخميس، أن قلعة قايتباي مستمرة في استقبال زائريها، حيث تم مد العمل بمبادرة تشجيع السياحة الداخلية حتى آخر شهر مايو 2021، بناء على موافقة الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، على مد العمل بمبادرة تشجيع السياحة الداخلية إلى يوم 31 مايو، بدلا من 15 مايو، وعليه سيستمر العمل بالمبادرة حتى 31 مايو، وتسمح للمصري بالدخول بسعر الطالب المصري.

قلعة قايتباي تستقبل الزوار في عيد الفطر

جدير بالذكر أن قلعة قايتباي أحد أبرز الأماكن المتاح زيارتها، خلال عيد الفطر المبارك الجاري، في ظل غلق كل المتنزهات والشواطئ والحدائق نتيجة قرارات مجلس الوزراء المصري، للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وأكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، رفع درجة الاستعداد القصوى بأجهزة المحافظة التنفيذية وجميع القطاعات الخدمية والمرافق، لاستقبال عيد الفطر المبارك، مشددًا على تكثيف الحملات المفاجئة للتأكد من تطبيق قرارات رئيس مجلس الوزراء الأخيرة، بشأن الحد من التجمعات ومواجهة انتشار جائحة كورونا.