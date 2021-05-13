أحمد حلاوة: لا أشارك في أي عمل يهدم قيم المجتمع

قال الفنان أحمد حلاوة، إنه يُعرض عليه أعمال فنية كثير رفض بعضها، ويختار الأعمال التي يشارك فيها شريطة أن تكون متكاملة: «أنظر إلى التأليف والإخراج وفريق العمل، لأنني لا أعمل بمفردي، فأنا ترس في آلة، وبالتالي فأنا أدرس ما إذا كانت هذه الأعمال تستهدف ترسيخ معينة أم لا، لأن الفن كالسكين قد يقشر فاكهة أو يقتل شخصا أو تهدم قيم المجتمع».

وأضاف «حلاوة»، في حواره مع الإعلامية جاسمين طه زكي، مقدمة برنامج «مساء DMC» الذي يعرض عبر شاشة «DMC»: «لو لقيت إن جهة الإنتاج هتعمل عمل يهد قيم المجتمع أعتذر عنه»، لافتًا إلى أنه يدرس الشخصية التي تُعرض عليه وما إذا كانت ستضيف إلى مشواره الفني أم لا.

وحول مشاركته في مسلسل «هجمة مرتدة»، قال «حلاوة»: «مش شرط أجسد حقيقية لكني باخد نموذج كنا عايشينه، والعديد من الناس يشبهوا شخصية بسلوكها وفكرها وقيامهم بالأعمال التي تخرب فكر الشباب.. هذا النموذج اللي زيه كتير وهيفضل اللي زيه كتير، وحذرنا الناس من هذا النموذج والانسياق وراء كلامه، فقد استهدفنا إضافة معارف وكشف حقائق».

وأكد، أن المسلسلات الوطنية قدمت أحاسيسا صادقة لذلك وصلت إلى قلوب الناس: «الفن الزائف مرفوض، وكلما كان الفن صادقا وصل إلى الناس حتى في أبسط السلوك والقيم».

وواصل الفنان أحمد حلاوة: «هناك أولويات للتضحية ومن أجل بلدي يجب التضحية بأي شيء، وهو ما أرادت المسلسلات الوطنية غرسه».