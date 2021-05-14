عاجل.. العثور على بائعة خبز مشنوقة داخل شقتها في شبرا الخيمة

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، جهودها لكشف غموض العثور على جثة بائعة خبز مشنوقة داخل شقتها في دائرة قسم شرطة ثان شبر الخيمة، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي للتشريح وبيان سبب الوفاة.

البداية بتلقي مأمور قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، بلاغ من بائعة خبز 22 سنة بالعثور على جثة شقيقتها "رشا ع ع"، 25 سنة، آنسة داخل الشقة سكنهما بدائرة القسم. وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة شقيقتها مسجاه على ظهرها داخل غرفة نومها، وبالفحص تبين وجود بعثرة في محتويات الشقة، كما تبين وجود آثار حنق حول الرقبة.

وبسؤال شقيقتها حول الواقعة، أضافت بأنها وشقيقتها يقومان بتصنيع الخبز داخل شقتهما ثم تقوم هي ببيعه للزبائن، وتابعت بأنة يوم الواقعة وبعد الانتهاء من تصنيع الخبز، حملته وخرجت لبيعه، وعندما عادت إلى الشقة وجدت الباب مفتوح، كما وجدت شقيقتها داخل غرفة نومها ملقاة على الأرض، وبفحصها تبين أنها فارقت الحياة.

وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي للتشريح، وبيان سبب الوفاة وصرحت النيابة العامة بالدفن.

وعلى الفور جرى تشكيل فريق بحث من مباحث القسم بالتنسيق مع مباحث المديرية لفحص علاقات المجني عليها لكشف غموض الواقعة، كما تم التحفظ على كاميرات المراقبة في محيط مسرح الجريمة لفحصها ومعرفة المترددين على شقة المجني عليها وقت ارتكاب الواقعة.