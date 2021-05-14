نص أقوال عائلة الريس: «كمين مسلح» أجبرهم على تقديم كفنهم بعين شمس

تفاصيل جديدة شهدتها واقعة تقديم الكفن الشهيرة التي شهدتها منطقة عين شمس بالقاهرة قبل بضعة أيام، وذلك بعدما قامت النيابة العامة بالاستماع لأقوال المجني عليهم - مقدمو البلاغ-، والذين ظهروا في مقطع الفيديو، المنتشر بصورة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وهم يحملون أكفانهم ويقدمونها إلى آخرين طالبين منهم العفو عنهم.

الواقعة تعود إلى 4 شهور مضت

في أقوال المجني عليهم أمام النيابة، أوضحوا أن الواقعة تعود إلى 4 أشهر مضت، عندما كان أفراد من عائلة المتهمين (عائلة الميرغني) على متن باخرة سياحية ملكًا لعائلة المجني عليهم (عائلة الريس) في منطقة الزمالك ليطلب مجموعة من أفراد عائلة الميرغني تشغيل أغنية (مهرجان) أعدوه باسم عائلتهم، إلا أن إدارة الباخرة رفضت ذلك لمخالفته القواعد المتبعة في الباخرة ونوعية الأغاني التي يم تشغيلها بها، بحسب قول المجني عليه، الأمر الذي أثار غضب أفراد عائلة الميرغني وقاموا بإشهار أسلحة بيضاء اعتدوا بها على المتواجدين في الباخرة وأحدثوا بها تلفيات كبيرة.

بحسب أقوال المجني عليهم، قاموا بتقديم بلاغ في أفراد عائلة الميرغني لما فعلوه في الباخرة، ليقوم أفراد عائلة الميرغني بتهديدهم من أجل التنازل عن المحضر، وقاموا بخطف أحد أفراد العائلة من أجل إجبارهم على التصالح، وعندما تدخل أحد الأفراد من أجل إنهاء الخلاف وافق المجني عليهم على الذهاب إلى عائلة الميرغني بعدما وعدوهم بعدم التعرض لهم.

المجني عليهم أجبروا على حمل أكفانهم

المشهد الذي جرى تصويره في مقطع الفيديو المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي أجبر عليه أفراد عائلة الريس، بحسب أقوالهم أمام النيابة العامة، حيث قالوا إنهم بمجرد وصولهم وجدوا عدد كبير من أفراد العائلة الأخرى في انتظارهم وهم يحملون السلاح، وأرغموهم على حمل كفنهم وتقديمه إليهم بالطريقة التي جرى تصويرها، كما وجهوا لهم شتائم كثيرة.

الأمن يلقي القبض على المتهمين

وكانت أجهزة وزارة الداخلية تحركت فور انتشار مقطع الفيديو، وقامت بكشف ملابسات الواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بضبط وإحضار 11 متهمًا، ليتم القبض على 8 منهم وعرضهم على النيابة، وجار البحث عن المتهمين الثلاثة المتبقين.