لمخالفة إجراءات كورونا.. فض مولد وتشميع ألعاب ترفيهية بالشرقية

وجه محافظ الشرقية، الدكتور ممدوح غراب، الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع قوات الأمن في تنفيذ حملاتها المكبرة لفض الموالد والملاهي وسرادقات العزاء والأفراح، والتأكد من توقيتات الغلق المقررة للمحال التجارية والمقاهي والكافتيريات وقاعات الأفراح، والالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وفي هذا الإطار، قادت ثناء فوزي، رئيس مدينة القنايات، حملة مكبرة، صباح اليوم السبت، بمشاركة ممدوح عبد العظيم، نائب رئيس المدينة، واللجنة المشكلة بمجلس مدينة القنايات، وبمرافقة قوات من قسم شرطة القنايات، للمرور الميداني لمتابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بغلق الحدائق والمتنزهات بنطاق مدينة القنايات، وذلك حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين من انتشار فيروس كورونا، وكذلك تم المرور بنطاق مدينة القنايات وتوابعها، لمتابعة أعمال البناء المخالف للقانون، والتصدي له فوراً، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وقامت الأجهزة التنفيذية برئاسة مركز ومدينة أبو حماد بغلق وتشميع 6 مناطق ترفيهية (ملاهي) وألعاب أطفال، كما قامت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم بإزالة الملاهي بمدخل المدينة، فضلاً عن فض مولد «أبو شبانة» بالوحدة المحلية بقرية «العصايد» للمرة الثانية، وتفرقة الباعة والمواطنين، ورفع الإشغالات، وإخلاء المنطقة تماماً، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أصحاب الملاهي المخالفة.

وقامت رئاسة حي أول الزقازيق بفض فرح بإحدى القاعات المفتوحة، لمخالفة قرار الحظر واستمراره بعد الساعة التاسعة مساءً، وكذلك قامت رئاسة مركز ديرب نجم بفض سرادقين أفراح بعزبة «هيلانة» وقرية «فرغلي»، بالوحدة المحلية بقرية «قرموط صهبرة»، وتم رفع الفراشة وأعمال الإنارة والكراسي، وتفريق الأهالي، كما تم فض سرادق عزاء بقرية «الطيبة»، بمعرفة رئاسة مركز الزقازيق.

ولمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية وغلق المحال التجارية في مواعيدها ورفع الإشغالات التي تعوق حركة السير، شنت الأجهزة التنفيذية بمراكز ديرب نجم وبلبيس وههيا والزقازيق حملات مكثفة أسفرت عن تحرير محاضر لعدد 12 محلاً تجارياً بمدينة ديرب نجم، لعدم التزامها بمواعيد الغلق، كما أسفرت الحملة بمركز بلبيس عن رفع 49 حالة إشغال مخالف، وتحرير 8 محاضر إشغال طريق، وإزالة 31 لافتة مخالفة، وتحرير 3 محاضر لتقديم الشيشة، ومصادرة 31 شيشة بأحد المقاهي المخالفة، وتغريم 7 مواطنين لعدم ارتداء الكمامة الواقية، وكذلك تم تغريم 20 مواطناً بمركز ههيا، لعدم ارتداء الكمامة الواقية، كما تم مصادرة عدد 8 شيشة، وغلق وتحرير محضر لمقهى مخالف لميعاد الغلق بمدينة أبو كبير، بالإضافة لقيام لرئاسة حي أول الزقازيق بغلق أحد المطاعم بشارع طلعت حرب، لمخالفته تطبيق الإجراءات الاحترازية ومخالفة مواعيد الغلق.

وناشد محافظ الشرقية المواطنين بعدم التواجد داخل تجمعات عزاء أو أفراح أو موالد والملاهي، والالتزام بارتداء الكمامة الواقية، وعدم النزول إلا في حالات الضرورة القصوى، لتسهيل مهمة الدولة في التعامل مع أي تداعيات محتملة للموجه الثالثة لفيروس كورونا، للحد من انتشاره، وحفاظاً على سلامة الجميع.