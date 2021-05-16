«الري» تنفذ مشروع كبير للصرف الزراعي فى غرب الدلتا وآخر في الشرق (صور)

قال الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، إنَّ الوزارة تقوم من خلال الهيئة العامة لمشروعات الصرف بتنفيذ مشروعات عملاقة للصرف غرب الدلتا وآخر في الشرق من بين العديد من المشروعات التي تستهدف التوسع في استخدام مياه الصرف الزراعي.

وأوضح وزير الري، أنَّ ذلك يأتي بهدف مجابهة الاحتياجات المائية المستقبلية المتزايدة نتيجة الزيادة السكانية والأنشطة التنموية المتزايدة، حيث تمّ الانتهاء في العام الماضى من تنفيذ مشروع الإستفادة من مياه مصرف المحسمة بعد مُعالجتها بتصرف 1.00 مليون م3/ يوم، كما يتم حالياً تنفيذ مشروع كبير للإستفادة من مياه مصرف بحر البقر بعد مُعالجتها بتصرف حوالي 5.00 مليون م3/ يوم، بهدف معالجة ملوحة مياه الصرف الزراعي وتحسين البيئة بشرق الدلتا.

ووفق وزير الري، يتضمن هذا المشروع تنفيذ أعمال (سحارات وأعمال مصارف مكشوفة وأعمال ترابية وأعمال صناعية ومواسير لمرور مياه الترع والمصارف الرئيسية أسفل مسار مصرف بحر البقر الجديد، بالإضافة لتنفيذ مشروع كبير آخر فى غرب الدلتا، من خلال الإستفادة من مياه المصارف الواقعة بغرب الدلتا بتصرف حوالي 6.00 مليون م3/ يوم.

وأضاف وزير الري، أنَّه تمّ الانتهاء من إنشاء مصارف عامة ومكشوفة في زمام قدره 7.20 مليون فدان، وكذلك توسيع وتعميق مصارف عامة مكشوفة بمناطق الإستصلاح في زمام قدره 0.80 مليون فدان، وإعادة توسيع وتعميق للمصارف المكشوفة في المناطق القديمة والجديدة في زمام وقدره 374 ألف فدان، بإجمالي 8.40 مليون فدان تقريباً، وجار إعادة توسيع وتعميق المصارف العامة المكشوفة وتنفيذ أعمال صناعية على المصارف مثل الكباري والهدارات والبدالات، كما تمّ تنفيذ مشروعات صرف مغطى في زمام قدره 6 ملايين فدان بالوجهين البحري والقبلي.

جدير بالذكر، أنَّه يتمّ تنفيذ العديد من الأعمال الصناعية لخدمة منظومة الصرف الزراعي في مصر، مثل مشروع تدعيم سحارة الرهاوي أسفل الرياحين الناصري والبحيري وخط السكة الحديد لاستيعاب التصرفات الحالية والمستقبلية لمحطتي صرف صحي أبورواش وزنين، وعملية إنشـاء سحارة جديدة بالدفع النفقي الهيدروليكي على مصرف ننا الرئيسي أسفل ترعة الإبراهيمية وطريق (القاهرة ــ أسوان) الزراعي وخط السكة الحديد (القاهرة ــ أسوان)، وعملية إنشاء 5 كباري بالطريق الجاري تنفيذه حول بحيرة المنزلة.

كما نفذت هيئة الصرف عمليـة تغطية وتأهيل وحماية جزء من مصرف المحيط بطول 3.650 كيلومتر لتوسعة الطريق وخلق محور مروري أكثر تطوراً بدءاً من شارع الهرم في إتجاه الدائري الجنوبي أسفل محور المريوطية بهدف تحسين الصورة البصرية لمرتادي المنطقة من المصريين والسائحين الأجانب.

يأتي ذلك بالإضافة لتنفيذ عملية «تكاسي دبش» على مصارف (المحيط – اللبيني – سقارة العمومي) المتقاطعة مع مسار الطريق الدائري الأوسطى بزمام محافظة الجيزة، وعملية توسيع وتعميق مجرى طرد المكس بطول 1.00 كيلومتر، وعملية تجريف مصرف بحر البقر الرئيسي بطول 300 كيلومتر باستخدام «2 شفاط» بخلاف المعدات المعاونة من حفارات وصنادل.