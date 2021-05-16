أستاذ فيروسات: لا أفضلية للقاح على آخر.. والأمان والفاعلية هما الفيصل

قال الدكتور أشرف عمر، أستاذ الكبد والجهاز الهضمي بقصر العيني، وعضو اللجنة العليا للفيروسات، إنه حتى الآن لا يوجد أي لقاح فيروس كورونا أفضل من الآخر، لافتًا إلى أنه في حال التفضيل يجب وضع اللقاحات في مقارنة علمية سليمة بضوابط معينة، كالظروف التي أجريت فيها التجارب الإكلينيكة على المتبرعين، وكذلك نفس عدد المرضى الملقحين به، فضلًا عن نفس زمن الإصابة لأنه عامل رئيسي في تحديد أوجه المقارنة.

وشرح «وقت بدء التطعيم بفايزر كانت نسب الإصابة قليلة، وبالتالي بعد التطعيم بفترة بلقاح فايزر وانخفاض نسب الإصابات وعدم تزايدها، تم نسب الفضل إلى لقاح فايزر»، موضحاً أن كل لقاح كانت له ظروف، ولا أحد يستطيع حتى الان أن يؤكد أفضلية لقاح عن الآخر.

«عمر»: ارتداء الكمامة شرط أساسي للوقاية من كورونا

وأوضح عضو العليا للفيروسات في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هناك آليات وضعتها الدول نصب عينيها للتعامل مع اللقاحات للتأكد من سلامتها، وعدم وجود أي أعراض جانبية خطيرة حال منحها للمواطنين، حيث يتمثل المعيار الأول في «الأمان»، والثاني في «الفاعلية».

وذكر أن جميع التطعيمات قد تتساوى حال حدوث المقارنة العادلة بينها، وذلك لأنها لم تخضع للتجارب الإكلينيكة كاملة بنفس الظروف: «كل شركة انتهت من نتائجها وطرحت اللقاح، ولكل منها ظروف خاصة»، مشيراً إلى أن التطعيم من أساسيات مواجهة المرض، ومنع تحور الفيروس.

وشدد على أن مختلف التطعيمات المتوافرة حالياً آمنة وذو فعالية، موضحاً أن من 4 أشهر ماضية لم تكن هناك معلومات كافية عن اللقاحات، بخلاف الوقت الحالي، لافتًا إلى أنه بعد حصر نتائج اللقاحات لم يتم رصد أي مشكلات بشأنها حتى الآن.

وتابع، بأن جميع اللقاحات المتاحة حالياً بمختلف دول العالم قيد الاستخدام الطارئ، لافتًا إلى أنه لم تظهر حتى الآن نتائج نهائية بفترة بقاء اللقاح في جسم الإنسان وكذلك الأجسام المضادة، حيث يختلف ذلك من شخص لآخر وفقاً لدرجة المناعة.

وأوضح أنه يجب على المواطنين الفترة المقبلة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، خاصة في ظل تزايد أعداد الإصابات خلال شهر رمضان الماضي وأيام العيد.