إطلاق برنامج إعداد شباب الأوقاف للقيادة الشهر المقبل

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم السبت، أن الوزارة جادة في تمكين شبابها من القيادة على جميع المستويات وفي جميع مفاصل العمل بالوزارة والجهات التابعة لها.

وأضافت وزارة الأوقاف في بيان لها، اليوم السبت: «بعد الدفع بعشرات الشباب في مختلف جوانب العمل الدعوي والإداري والإشرافي والقيادي بالوزارة، قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إطلاق برنامج إعداد شباب الأوقاف للقيادة سواء بديوان عام الوزارة أو بالمديريات الإقليمية، أو بهيئة الأوقاف، أو بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أو بمستشفى الدعاة وجميع الجهات التابعة».

وأكد أنه سيتم إتاحة الفرصة أمام جميع المتميزين علميًّا وثقافيًّا وإداريًّا، عبر دفعات متتالية وبرامج متعددة لإعداد القادة وفق طبيعة كل مستوى قيادي، وسيتم خلال أيام الإعلان عن شروط وضوابط وآليات التقدم للبرنامج.

ورد على الشكاوى والاقتراحات التي وردت إلى الوزارة، كالآتي:

1- بشأن الشكوى المقدمة من محمد حسن عبد الغني بدوي، تم إحالة الشكوى لمدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة.

2- بشأن الشكوى المقدمة من أحمد عبدالرحمن عبد الله أحمد، جار دراسة الطلب بمعرفة الإدارة المركزية للموارد البشرية.

3- بشأن الشكوى المقدمة من عبدالحميد عبدالبصير عبدالحميد رسلان، وجار دراسة الطلب بمعرفة الإدارة المركزية للموارد البشرية.

4- بشأن الشكوى المقدمة من سميرة ذكي عبدالعزيز خضراوي، وجار دراسة الطلب بمعرفة صندوق التأمين الخاص.

5- بشأن الشكوى المقدمة من زينب محمد إبراهيم قرطمة، وجار دراسة الطلب بمعرفة مديرية أوقاف البحيرة.

6- بشأن الشكوى المقدمة من محمد عرفة، وجار دراسة الطلب بمعرفة المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف.

7- بشأن الشكوى المقدمة من محمود محمد عبدالفتاح الطلي، وجار دراسة الطلب بمعرفة مساعد الوزير لشئون الامتحانات.

8- بشأن الشكوى المقدمة من حامد مسعد عبدالجيد سالمان، وجار دراسة الطلب بمعرفة الإدارة المركزية للموارد البشرية.

9- بشأن الشكوى المقدمة من عصام عبدالصالحين محمد علي، وجار دراسة الطلب بمعرفة الإدارة العامة للشئون المالية بديوان عام الوزارة.

وقالت وزارة الأقاف إنه سيتم الاتصال بكل صاحب شكوى فور انتهاء فحصها والرد عليها.