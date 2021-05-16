«صحة الدقهلية»: ارتفاع حالات التعافي من «كورونا» لـ10 آلاف

أعلن الدكتور سعد مكى، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن «نسب التعافى بين المصابين بفيروس كورونا ارتفعت بعد المتابعة الدورية لهم، سواء بزيارات منزلية أو عن طريق الاتصال التليفونى، حيث تم متابعة حوالى 11 ألفاً و250 حالة عزل منزلى، وخروج تحسن وشفاء لـ10 آلاف و75 حالة، وتم تحويل 562 حالة للمستشفيات، حيث تم تلقيهم العلاج اللازم طبقاً لبروتوكول العلاج، كما تم توزيع 1100 جهاز قياس الأكسجين». جاء ذلك منذ بداية المبادرة الرئاسية لمتابعة حالات العزل المنزلى سواء بزيارات، أو عن طريق الاتصال التليفونى.

وأضاف «مكى»، فى بيان اليوم، أنه «تم تشكيل 85 فريقاً من أعضاء المهن الطبية، مقسّمة على الإدارات الصحية المختلفة بأنحاء المحافظة، بواقع 51 فريق متابعة عن طريق الاتصالات التليفونية، و34 فريق زيارات منزلية لتقديم الخدمة الطبية المطلوبة، ومتابعة حالات العزل المنزلى وتطورات حالتهم الصحية، ومتابعة المخالطين لهم، والتسجيل على منظومة co trace»، مقدماً الشكر للفرق الطبية على استمرار جهودهم فى ظل الظروف الراهنة خلال التصدى والمواجهة للوباء، وحثهم على بذل المزيد من الجهد، مناشداً المواطنين اتباع تعليمات وزارة الصحة، وارتداء الكمامات الواقية، خاصةً فى الأماكن العامة وأماكن العمل، وتجنب التجمعات العائلية فى المناسبات، والالتزام بالتباعد خاصة خلال الفترة المقبلة.

وتزايدت أعداد المواطنين الحاصلين على لقاح كورونا، داخل الـ9 مراكز الخاصة بتلقى اللقاح بالقليوبية، ليصل الإجمالى حتى، مساء أمس الأول، لـ17 ألفاً و326 مواطناً تلقوا الجرعة الأولى، و3 آلاف و363 مواطناً تلقوا «الثانية».

وقالت مديرية الصحة بالقليوبية، إن «5 آلاف و921 مواطناً تلقوا الجرعة الأولى، وألفاً و281 تلقوا (الثانية) بمنفذ مستشفى كفر شكر المركزى، و5 آلاف و185 تلقوا (الأولى)، و865 (الثانية) بمركز طب الأسرة بسنديون فى قليوب، و5573 جرعة أولى و1217 جرعة ثانية بمركز طبى حجازى بشبرا، و130 جرعة أولى بمستشفى رمد بنها، و55 جرعة أولى بالوحدة الصحية بالأحراز بشبين القناطر، و51 جرعة أولى بمركز طبى سندبيس بالقناطر، و411 جرعة أولى ببنك الدم الإقليمى بأسنيت.

افتتاح 3 مراكز لـ«لقاح الفيروس» بالقليوبية

وكانت محافظة القليوبية أعلنت افتتاح 3 مراكز جديدة لمنظومة تلقى لقاح كورونا، وقال الدكتور خالد عبدالغنى، وكيل الوزارة، إنه «تقرر فتح المراكز الـ3 بوحدة الحى الثانى بالعبور، والوحدة الصحية بقرية مشتهر مركز طوخ، وبنك الدم الرئيسى بقرية أسنيت مركز كفر شكر، وأنها تشهد إقبالاً كبيراً، مشيراً إلى استعداد كل مستشفيات المحافظة العام والجامعى والتأمين الصحى، لاستقبال حالات الإصابة، مشدداً على وجود رصيد استراتيجى من الأكسجين لمواجهة الطوارئ.