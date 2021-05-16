رئيس «الجلالة»: نستهدف مضاعفة أعداد الطلاب خلال العام الدراسي الجديد

قال الدكتور أشرف حيدر، رئيس جامعة الجلالة الأهلية، إن الجامعة أبرمت عدداً من اتفاقيات التعاون والتوأمة مع جامعتى هيروشيما اليابانية وأريزونا الأمريكية، فى إطار تنفيذ توجهات القيادة السياسية بشأن التوسع والانخراط مع الجامعات العالمية للاستفادة من إمكانياتها وقدراتها وخبراتها فى تخريج كوادر بشرية متميزة مؤهلة لسوق العمل محلياً ودولياً.

وأضاف فى حواره لـ«الوطن» أنه يأمل العام الدراسي المقبل بدء الدراسة بالبرامج المشتركة، لافتاً إلى أنَّه يجري حالياً وضع الخطوط العريضة بشأنها أبرزها قيمة المصروفات الخاصة بها.

د. أشرف حيدر: اتفاقيات توأمة مع جامعات عالمية تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية

حدثنا عن اتفاقيات الشراكة والتوأمة التى أبرمتها الجامعة مع الجامعات العالمية؟

- الاتفاقيات تأتى تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن التوسع والانخراط والتعاون مع الجامعات العالمية المختلفة ذات المكانة المرموقة وذلك للاستفادة من الخبرات والإمكانيات لتوفير برامج دراسية عالمية، ما يضمن مستوى دولياً وعالمياً متميزاً من التعليم ويهدف إلى إخراج كوادر بشرية متميزة مؤهلة لمختلف احتياجات سوق العمل محلياً ودولياً.

ماذا عن الاتفاقية التى تم توقيعها مع جامعة «أريزونا» الأمريكية؟

- اتفاقية التوأمة هى نقطة تحول للعملية التعليمية وسيتمّ من خلالها استضافة أساتذة أمريكيين للتدريس وسيكون هناك تبادل علمى وثقافى وطلابى، كما أن الاتفاقية تهدف إلى منح شهادة علمية مزدوجة لعدد من الكليات «الهندسة والعلوم وإدارة الأعمال والإعلام»، وستكون هناك شهادة معتمدة بمساعدة الشريك الأجنبى، لكليات العلاج الطبيعى والصيدلة والتمريض وعلوم الغذاء، كما تهدف الاتفاقية أيضاً إلى تأسيس برامج تعليمية مشتركة ذات مواصفات عالمية.

وهل هناك عقود توأمة أخرى سيتمّ توقيعها مع جامعات عالمية الفترة المقبلة؟

- نتطلع السنوات المقبلة للاتفاق مع عدد من الجامعات العلمية وذلك وفقاً لاستراتيجية الدولة المصرية.

متى يتمّ تطبيق اتفاقيات الشراكة والتوأمة فى الجامعة؟

- نسعى إلى أن يتمّ التطبيق بدءاً من العام الدراسى المقبل ونتمنى ذلك، ونبذل قصارى جهدنا لإنهاء بعض الإجراءات لبدء الدراسة بالاتفاقيات الموقعة.

ما مدى تأثير هذه الإجراءات على المصروفات الدراسية؟

- بالتأكيد ستكون هناك مصروفات إضافية على البرامج المشتركة، ولكنها لم تحدد بعد حتى الآن، وسيتمّ تطبيقها على الطلاب الجدد الراغبين فى الانضمام إلى البرامج الدراسية بالجامعة ذات عقود الشراكة والتوأمة، وستكون شهادة دولية وستكون كلها وفق جدول واحد مع الاعتمادات النهائية.

وكيف يتمّ التعامل مع الطالب من ناحية الشهادات؟

- سيُمنح الطالب بالبرامج الموقع عنها عقود شراكة، فستكون هناك شهادات مزدوجة، سيحصل على شهادتين، بمعنى نفس الشهادة الممنوحة للطالب من جامعة الجلالة ستكون واحدة لها أيضاً من جامعة أريزونا، ونتمنى التطبيق من العام المقبل، وسيكون التطبيق على الدفعات الجديدة.

هل يحق للطالب التحويل إلى البرامج المشتركة بعد البدء فى التنفيذ؟

- يحق للطلاب المقيدين بالجامعة التحويل إلى البرامج المشتركة بناءً على رغبته.

وماذا عن سفر الطلاب إلى الجامعات الموقع معها عقود توأمة؟

- طبعاً، سيكون لهم حق الدراسة فى فصل دراسى كامل سواء فى الولايات المتحدة بمقر جامعة أريزونا أو فى جامعة هيروشيما باليابان، ولم تحدد مصروفات الرحلة حتى الآن، وبالنسبة للسفر كانت ضمن الشروط الرئيسية التى جرى الاتفاق عليها.

وكم عدد الطلاب المستهدف أن يكونوا مسجلين بالعام الدراسي الجديد؟

- 1200 طالب مقيد حالياً بمختلف البرامج الدراسية بالجامعة حتى الآن، ونستهدف العام الدراسي المقبل مضاعفة الرقم، خاصة أن هناك عدداً من البرامج الدراسية الجديدة ستتم إتاحتها أمام الطلاب.

وماذا عن جذب الطلاب الوافدين؟

- نعمل على قدم وساق بالتعاون مع الإدارة العامة للوافدين في الوزارة، وإن شاء الله سيكون هناك عدد من الطلاب الوافدين بالجامعة العام الدراسي المقبل، ونعمل حالياً على تسويق برامج الجامعة بمختلف البرامج الدراسية.

اتفاقية جامعة هيروشيما اليابانية

الاتفاقية تهدف إلى نقل الخبرة الأكاديمية والعلمية من جامعة هيروشيما إلى جامعة الجلالة، وهي من أهم الجامعات اليابانية، وتتمتع بموقع متميز في التصنيفات العالمية، كما أنَّها سيكون لها دور في استضافة أساتذة وخبراء يابانيين إلى جامعة الجلالة وكذلك التبادل الطلابي، كما أن الاتفاقية مدتها 5 سنوات، على أن تقوم جامعة هيروشيما بإرسال 15 أستاذاً جامعياً إلى «الجلالة»، 5 أساتذة في كل المجالات، والتعاون أيضاً في تأسيس برامج تعليمية مختلفة ذات مواصفات عالمية متميزة.