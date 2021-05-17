«طائرته الورقية السبب».. انتشال جثة طفل بعد 3 أيام من غرقه بالدقهلية

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بالدقهلية اليوم، جثة طفل عمره 3 سنوات بعد 3 أيام من اختفائه، إثر سقوطه من أمام مسكنه في مياه ترعة «حفير شهاب الدين» المارة بمدينة بلقاس بمحافظة الدقهلية، وتمكنت القوات من انتشال الجثة بالقرب من قرية «أبو دشيشه» التابعة للمركز، بعد أن دفعه تيار المياه الشديد إلى هناك، بعد أن اختفى إلا أن وجود طائرته الورقية على الترعة، أثارت شكوك أسرته بغرقه، وقاموا بإبلاغ الشرطة وبدأت فورا في البحث عنه في المياه حتى عثروا على جثته.

ورود بلاغ باختفاء طفل واحتمال غرقه

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير مباحث الدقهلٔية، يفيد بورود بلاغا لمأمور مركز شرطة بلقاس من «سمير السعيد»، 25 سنة حداد مسلح، وزوجته «مريم مسعود عبد الحميد» 20 سنة، ربة منزل، يقيمان بعزبة جاد أمارة، بندر بلقاس، أبلغا أنه في أثناء لهو نجلها الطفل «عبد المجيد سمير السعيد» 3 سنوات، مقيم طرفهما بذات العنوان، اختفى وأن مسكنهم يقع على حافة ترعة حقير شهاب الدين، وأنهم يشكوا في أن يكون قد اختل توازنه وسقط في مياه الترعة بعد عثورهم على طائرة ورقية وخيارة كانت بيده، ولم يتهما أحد بالتسبب في ذلك.

الإنقاذ النهري تبحث عن الطفل في المياه من يومين

انتقلت مباحث مركز بلقاس، وقوات الإنقاذ النهري إلى مكان مسكن الطفل، وبدأت في البحث عنه طوال يوم الأحد، ولم يتمكنوا من العثور عليه، وواصلوا اليوم، البحث إلى أن تمكنوا من انتشال الجثة بالقرب من قرية أبو دشيشة دائرة المركز بعد يومين من مسح المسطح المائي، وتم نقل الجثة إلى مستشفى بلقاس المركزي، تحت تصرف النيابة العامة.

وأكد شهود العيان أنه فور اختفاء الطفل، بدأت أسرته في البحث عنه، ونادت مكبرات الصوت في المدينة، إلا أنه حال البحث عثروا على طائرته الورقية، وخيارة كانت في يده على شاطئ الترعة، فانتبهوا إلى إمكان غرقه وتوجهوا فورا لإبلاغ الشرطة عن الحادث.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3165 لسنة 2021 إداري مركز بلقاس، وجار العرض على النيابة العامة.