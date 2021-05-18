«الحجر الصحي» بمطار القاهرة الدولي تمنع دخول 7 هنود مصابين بـ كورونا

منعت سلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، 7 ركاب من الدخول للبلاد، وذلك عقب اكتشاف إصابتهم بفيروس كورونا، فور وصولهم على رحلتين، الأولى تابعة للخطوط العمانية، والثانية تابعة للخطوط القطرية، وقررت السلطات إعادتهم على نفس الرحلتين التي وصلوا عليها.

الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي تمنع دخول 7 هنود مصابين بكورونا

وقالت مصادر مطلعة بالمطار، فحص أطباء الحجر الصحي، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي، 7 ركاب هنود، وذلك على الجهاز الجديد بالمطار، فور وصولهم من الهند عن طريق رحلتين، الأولى تابعة للخطوط العمانية ووصل عليها 4 ركاب، والثانية تابعة للخطوط القطرية ووصل عليها 3 ركاب.

وتبين إصابتهم بفيروس كورونا، بالرغم من حملهم تحليل pcr سلبي، إلا أن أطباء الحجر الصحي، قاموا بأخد مسحة منهم، ووضعها على الجهاز الجديد، وبعد 10 دقائق، تبين أنهم مصابون بالفيروس، على الفور تم عزلهم بإحدى صالات المطار، وإعادتهم على نفس الرحلتين التي وصلوا عليها.

سلطات الحجر الصحي تبلغ جميع شركات الطيران العاملة بالمطار ضرورة إخطارها بأسماء الركاب القادمين من الدول الموبوءة

وأشارت المصادر، إلى أن سلطات الحجر الصحي بالمطار، أبلغت جميع شركات الطيران العاملة بمطار القاهرة الدولي بضرورة إخطارها بأسماء الركاب القادمين من الدول الموبوءة بالفيروس المتحور تسهيلا للإجراءات.

وتابعت المصادر، أن أغلب الشركات لا تحمل جنسيات هندية في الوقت الحالي بسبب توقف خطوط الطيران مع الهند بإستثناء شركات معينة.

سلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي تطبق كل الإجراءات الوقائية

وتطبق سلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية اللآزمة للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بموجاته المتعددة وتبعاته المختلفة، خاصة بين العاملين بصالات السفر والوصول.