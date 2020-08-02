مصادر: سلطة الطيران توقف التعامل مع الشركات الكويتية لتقييم الأوضاع

علمت "الوطن" من مصادرها الخاصة بمطار القاهرة الدولي، أن سلطة الطيران المدنى أخطرت شركات الطيران بالمطار، بوقف الرحلات الجوية القادمة من دولة الكويت، لحين تقييم الموقف بشكل نهائي، ووقف استقبال أى رحلات لشركات طيران قادمة من الكويت لأى من المطارات المصرية، وعدم منح التصاريح لشركات الطيران لهبوط رحلاتها بالمطارات المصرية، وإبلاغ شركات خدمات الطيران التى تقدم خدماتها لكل من "الخطوط الجوية الكويتية وطيران الجزيرة الكويتى" بالتوقف تماما عن التعامل معها لحين ورود تعليمات جديدة.

جاء ذلك بعد ساعات من صدور، قرار سلطة الطيران المدنى الكويتى والذي يقضي بمنع استقبال رحلات الناقل الوطنى المصرى أو أي شركات طيران قادمة من مصر ضمن قائمة ضمت 31 دولة بسبب فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وأضافت المصادر، لـ"الوطن"، أنه رغم تعليق الرحلات المنتظمة إلا أن الرحلات الاستثنائية استمرت تعمل بشكل منتظم بين الكويت وكافة المطارات المصرية وفي مقدمتها "برج العرب وسوهاج وأسيوط والأقصر" عبر عدة شركات يأتي في مقدمتها رحلات تابعة لشركات "مصر للطيران، وإير كايرو والخطوط الكويتية وطيران الجزيرة"، وكانت تصل وتغادر من خلال مبنى الركاب رقم 2، وهو المطار الأحدث بين مباني الركاب الثلاثة.

كانت الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، أعلنت استئناف حركة الطيران المنتظم بين الجانبين بعد تعليق تجاوز 3 أشهر بسبب انتشار جائحة كورونا، بداية من أمس السبت.

وكانت هيئة الطيران المدني بالكويت، أعلنت أمس السبت، حظر الطيران التجارى إلى 31 وجهة من بينها مصر، وذلك بناء على تعليمات السلطات الصحية ونظرا للوضع والتداعيات المترتبة على انتشار فيروس كوفيد 19 بشأن الدول عالية الخطورة.