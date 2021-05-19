لكسر الموجة الثالثة.. الحكومة تحارب كورونا في المحافظات باللقاح والتوعية

حافظت الموجة الثالثة لفيروس كورونا علي ذروتها في مصر وسجلت تسجيل 1188 حالات إيجابية جديدة بفيروس كورونا و 61 حالة وفاة، وهو ما قابلته الحكومة ووزارة الصحة بالتوسع في مراكز تلقي لقاح كورونا، وانتشار فرق التوعية في عدد من المحافظات، وسجلت محافظة القليوبية 61 إصابة جديدة بكورونا و3 وفيات فيما تلقي اللقاح بها 19110 مواطن، و قررت محافظة سوهاج والتي شهدت ارتفاع في عدد الإصابات مؤخرا إزيادة عدد مراكز تلقي لقاح كورونا إلي 14 مركزا وأعلنت جامعة المنيا عن نشاء مركز للتطعيم ضد فيروس كورونا بمستشفيات المنيا الجامعية.

61 إصابة جديدة في القليوبية

وسجلت محافظة القليوبية وفق بيان مديرية الصحة بالمحافظة 61 إصابة جديدة بكورونا المستجد خلال ال24 ساعة الماضية حيث سجل مركز بنها اعلي نسبة إصابة ب31 حالة ثم مركز كفرشكر ب8 حالات ومركز طوخ ب6 حالات ومركز قليوب ب5 حالات ومركز القناطر ب4 حالات ومركز شبين القناطر وحي غرب شبرا بحالة واحدة لكل منهما بالإضافة إلي 3 حالات وفاة جديدة إثر مضاعفات كورونا المستجد بمستشفيات ناصر العام وحميات بنها وكفرشكر المركزي بينما حققت 10 مستشفيات ضمن منظومة عزل وعلاج مصابي فيروس كورونا بالمحافظة صفر وفيات لتصل حالات الوفاة بالمحافظة منذ بدء الجائحة وحتي الأن 1452

زيادة عدد مراكز لقاح كورونا في سوهاج إلي 14

وعقد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اجتماعًا مع الدكتورة كريمة حامد، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، للوقوف على مستجدات الوضع بالنسبة لفيروس كورونا المستجد، ومتابعة الإجراءات المتخذة في هذا الشأن، وتم الإعلان عن زيادة أعداد مراكز تلقي لقاح كورونا بالمحافظة لتصل إلى 14 مركزا، وذلك بعد تجهيز 8 مراكز جديدة لاستقبال المواطنين، بالإضافة إلى 6 مراكز عاملة من قبل.

وقالت الدكتورة كريمة حامد، إن المراكز الجديدة هي: «مركز شطورة المتميز لخدمات الأم والطفل بمركز طهطا، مركز مشطا المتميز لخدمات الأم والطفل بمركز طما، المركز الطبي بجهينة، مركز أولاد سالم بحري بمركز دار السلام، وحدة صحة الأسرة بالعوامية بمركز ساقلته، ديوان الإدارة الصحية بجرجا، مركز رعاية الطفل بالمنشاة، الوحدة الصحية بقرية أولاد حمزة بالعسيرات».

صحة الدقهلية يشدد علي إجراءات علاج كورونا

وعقد الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية اجتماعا مع مديري المستشفيات ومديري العزل لمناقشة مستجدات الوضع الحالي لمستشفيات العزل حيث تم مناقشة آليات تنفيذ قرار وزيرة الصحة بشأن علاج مرضى كوروناـ وأكد على أهمية المرور الدوري لمراجعة وتقييم موقف مخازن الأكسجين والتأكد من سلامة شبكات الغازات الطبية والوصلات وتفعيل استخدام الاسطوانات بالقسم الداخلى وضبط معدل استهلاك الأكسجين ومراقبته للفرد عن طريق التحكم في الفلوميتر بأسرة الأقسام الداخلي والرعاية.

فتح 114 مكان لتسجيل المواتطنين بلأخذ اللقاح في الفيوم

وفي الفيوم ارتفعت نسبة إقبال المواطنين من أهالي محافظة الفيوم، على تلقي التطعيم بلقاح فيروس كورونا المستجد بنوعيه «سينوفارم واسترازينكا»، وذلك بعدما وفرّت محافظة الفيوم 114 مكاناً للتسجيل لكبار السن أو غير القادرين على التقديم للحصول على اللقاح عبر الموقع الالكتروني وذلك داخل 51 مدرسة و63 مركز شباب بقرى محافظة الفيوم المختلفة بواقع 73 مدرسة و14 مركز شباب بقرى مدينة ومركز الفيوم، و9 مدارس و7 مراكز شباب بمركز إطسا، و5 مدارس و8 مراكز شباب بمركز طامية، و5 مدارس و10 مراكز شباب بمركز سنورس.

وأعلن الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة والسكان بالغربية، عن نشر عدد من فرق المتحركة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا، مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية، لضمان سرعة تطعيم المواطنين الأكثر عرضة للإصابة، تحت رعاية الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية .

ويواصل المسئولون بصحة الغربية جهودهم فى نشر الفرق المتحركة بهدف محاصرة الوباء المنتشر بموجاته المتتالية، حيث باشر الدكتور أحمد الدالي نائب مدير إدارة الرعاية الأساسية، خطة تحرك وجدول زمني لزيادة الأماكن المخصصة لإعطاء اللقاح بداية من باكر بدأ بديوان عام المحافظة وذلك لتطعيم أكبر قدر من المواطنين بلقاحات كورونا والتي تستهدف من هم فوق 18 عامًا وذلك بالتنسيق مع إدارة المعلومات لتسجيل بيانات متلقي اللقاح وإرسالها إلى الوزارة .

جامعة المنيا تفتح مقر جيدد

وقال الدكتور مصطفى عبد النبي، رئيس جامعة المنيا، إنه تم إنشاء مركز للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد «كوفيد19» بالمستشفيات الجامعية، بمقر مستشفى الكبد وذلك مساهمة من الجامعة في تطعيم أبنائها من الفرق الطبية العاملة بالمستشفيات الجامعية، وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة باللقاحات المخصصة للحماية من الفيروس.

وبدأ المجلس القومي للمرأة في المنيا ٔ حملات للتوسع في توفير لقاح فيروس كورونا بعدد من القري بمراكز المحافظة، حيث جري تنظيم حملة بقرية «أبو يعقوب»، التابعة لمركز المنيا، لتلقى المواطنين لقاح فيروس كورونا المستجد، وتستهدف الحملة، أصحاب الأمراض المزمنة والمسنين مع إعطاء الاولوية لسيدات القرية.

وافتتح اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مركزا جديدا لتلقي لقاح كورونا بمبنى مركز الإرشاد الوراثي التابع لمديرية الصحة، اليوم، ليصل عدد المراكز المخصصة لتلقي اللقاح إلى 5 مراكز، وأكد أنه فى إطار خطة المحافظة للتوسع فى مراكز التطعيم بلقاح كورونا تم تخصيص مركز الإرشاد الوراثى التابع لمديرية الصحة لتلقى لقاح كورونا المستجد، بما يساهم فى سرعة حصول المواطنين على اللقاح والتيسير عليهم خاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.