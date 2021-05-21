توريد 178 الف طن قمح بنسبة مستهدف 90% ببني سويف

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، في بيان له، اليوم، انتظام أعمال توريد واستلام القمح للموسم الحالي، حيث وصل إجمالي الكميات الموردة من القمح منذ بدء الموسم في 15 إبريل الماضي حتى اليوم الجمعة، إلى 178 ألف و429 طن و377 كجم "بنسبة تقترب من 90% "من المستهدف توريده هذا العام

وناقش محافظ بني سويف، تقرير، قسم صيانة الحبوب بمديرية التموين، حول سير العمل في توريد واستلام محصول القمح للموسم الحالي 2020/2021، وذلك للاطمئنان على انتظام أعمال التوريد واستلام الأقماح ضمن خطة المحافظة المعدة مسبقًا بالتنسيق مع وزارتي التموين والزراعة لتوفير الوقت والجهد على المزارعين، حيث تم تشكيل لجنة لتنفيذ هذه الخطة برئاسة مدير عام التموين وعضوية مدير عام الزراعة، رئيس قسم صيانة الحبوب، مديري التفتيش المالي والإداري والشؤون القانونية والماليةبالمحافظة، وهيئة سلامة الغذاء، والتي تتولى الإشراف ومتابعة عمليات استلام وتوريد القمح في بداية ونهاية موسم التوريد، والتنسيق مع أعضاء لجان الاستلام والتوريد بكل موقع تخزيني، وإعداد التقارير والبيانات اليومية اللازمة.

يُشار أن إجمالي المساحات المنزرعة بمحصول القمح بكافة مراكز المحافظة تقدر 123 ألف و416 فداناً، على مستوى المحافظة بإنتاجية متوقعة تصل إلى 2 مليون 221 ألف و488 أردباً، بما يعادل 333 ألف و556 طناً، فيما يبلغ إجمالي السعات التخزينية أكثر من 230 الف طن تقريبا موزعة على صوامع وهناجر وشون عامة، وشون ترابية، بمستهدف توريد 200 ألف طن هذا الموسم، وذلك بجانب أكثر من 30 مركز تجميع بمراكز ومدن المحافظة.

وتابع محافظ بني سويف التسهيلات المقدمةللمزارعين عن طريق تقارير غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة المتصلة بالغرف الفرعية على مستوى الوحدات المحلية السبع.